Piątek 26 kwietnia dla wielu mieszkańców Warszawy upłynie pod znakiem majówkowych wyjazdów. Jednak ci, którzy planują opuścić miasto w godzinach wieczornych, muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Łatwo nie będzie również w sobotę. Wszystko z powodu zamknięcia wielu ulic.

Zamknięte ulice w Warszawie. Utrudnienia dwa dni z rzędu na początek majówki Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER/East News

Długi weekend w Warszawie zacznie się wyjątkowo wcześnie. Już w piątek 26 kwietnia ulice miasta opanują cykliści z Masy Krytycznej, którzy sparaliżują kilka dzielnic i kluczowych ulic. Dzień później do akcji wkroczą motocykliści. Kierowcy będą musieli przygotować się na długą listę utrudnień.

Centrum Warszawy stanie, bo na ulicach pojawią się rowerzyści Masy Krytycznej

Szczególnie duże utrudnienia w ruchu ratusz przewiduje na piątkowy wieczór. 26 kwietnia o godzinie 19 z Placu Zamkowego ruszy Masa Krytyczna. To właśnie ze względu na zaangażowanie tej inicjatywy społecznej dojdzie do zamknięcia kluczowych ulic w aż czterech dzielnicach.

Rowerzyści przejadą trasą mierzącą ok. 19 km przebiegającą przez Śródmieście, Wolę, a także obie Pragi. Ich trasa będzie wiodła przez Miodową, Senatorską, przez plac Teatralny, Senatorską, przez plac Bankowy do alei "Solidarności", przez most Śląsko-Dąbrowski, aleją "Solidarności", Targową, Zamoyskiego, Grochowską, Międzyborską, aleją Waszyngtona, przez rondo Waszyngtona, aleją i mostem Poniatowskiego, Alejami Jerozolimskimi przez rondo de Gaulle’a do ronda Dmowskiego, Marszałkowską, Królewską, Grzybowską, Żelazną, Alejami Jerozolimskimi, przez rondo Dmowskiego do ronda de Gaulle’a, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście do Placu Zamkowego.

Dokładną trasę widać na mapce opublikowanej przez miasto. Ulice mają być zamykane tymczasowo, jedynie na czas przejazdu. Dokładne informacje na temat wykluczeń będą publikowane na stronie infoulice.um.warszawa.pl, a także facebookowym profilu Infoulice Warszawa. Impreza powinna zakończyć się ok. godziny 21. W wydarzeniu może wziąć udział nawet kilkaset osób.

Najpierw rowerzyści później motocykliści. Zamknięte drogi w Warszawie

Kolejne utrudnienia mieszkańców korzystających z własnych samochodów i komunikacji miejskiej czekają w sobotę. Tym razem ulice w Warszawie zostaną zamknięte z powodu przejazdu motocyklistów, którzy zainaugurują nowy sezon w ramach wydarzenia "MotoParada – rozpoczęcie sezonu".

Miłośnicy jednośladów ruszą o godzinie 13 z parkingu przed Automobilklubem Polski przy ulicy Powstańców Śląskich 127. Następnie pojadą trasą: Piastów Śląskich, Powstańców Śląskich, Maczka, Powązkowską, Dziką, aleją Jana Pawła II, aleją „Solidarności”, przez plac Bankowy, Marszałkowską, przez rondo Dmowskiego i plac Konstytucji, Waryńskiego, przez rondo Jazdy Polskiej, Puławską, Płaskowickiej na parking przy ulicy Sójki 37. Wydarzenie powinno zakończyć się ok. godziny 14.

Majówka w Warszawie w rytm Abby na ukojenie nerwów

Po piątkowych i sobotnich utrudnieniach podczas majówki kierowcy, rowerzyści, cykliści i wszyscy chętni będą mogli spotkać się w Multimedialnym Parku Fontann, gdzie w tym roku pokazy będą odbywały się w rytm największych przebojów Abby.

Zgodnie z tradycją w majówkę przedstawienie na wodzie będzie można oglądać codziennie od 1 do 4 maja o godzinie 21:30. Później "Dancing Queen", bo taką nazwę nosi tegoroczny pokaz, będzie można podziwiać w każdy piątek i sobotę. Do lipca włącznie będzie on miał miejsce o godzinie 21:30, w sierpniu o 21, a we wrześniu o 20:30.