Incydent w Służewcu. Aktywiści Ostatniego Pokolenia wbiegli na tor przed pierwszą gonitwą

Ostatnie Pokolenie ponownie postanowiło zwrócić na siebie uwagę. Tym razem aktywiści zakłócili wyścigi konne na Służewcu w Warszawie. Aktywiści obsypali się proszkiem. Trzeba było ich usunąć.

Ostatnie Pokolenie zakłóciło wyścigi konne na Służewcu. Wysypali proszek. Fot. Ostatnie Pokolenie/Facebook

Ostatnie Pokolenie zakłóciło wyścigi konne na Służewcu

W sobotę na Służewcu w Warszawie zorganizowano otwarcie sezonu wyścigowego koni. Jednak około 15:00, chwilę przed pierwszą gonitwą na tor wbiegło dwóch mężczyzn z grupy Ostatnie Pokolenie.

Potem obsypali się pomarańczowym proszkiem. Zostali wkrótce usunięci przez ochronę. Na miejscu pojawiła się też policja, która ich wylegitymowała.

W mediach społecznościowych aktywiści klimatyczni zabrali głos ws. ich nowej akcji.

"To już czas. Gdy wszystkie inne metody zawiodły, czas na nieposłuszeństwo obywatelskie. Domagamy się, by rząd zatrzymał budowę nowych dróg ekspresowych i autostrad i przeznaczył te 294 mld złotych na tani i dostępny transport publiczny w każdej gminie i powiecie" – tak swoją akcję Ostatnie Pokolenie opisuje na Facebooku.

Organizacja podkreśla przy tym, iż kryzys klimatyczny się pogłębia. "Nie będziemy czekać z założonymi rękami, gdy rząd dociska gazu na autostradzie do klimatycznego piekła. Na obecnym kursie miejsce zamieszkania od 1 do 3 miliardów ludzi stanie się tak gorące jak Sahara" – napisali.

I dodali: "Świadome dążenie do tego, to zbrodnia przeciw ludzkości. Rozbudowa emisyjnej infrastruktury – jak autostrady – w 2024 roku to zbrodnia przeciw ludzkości. Nie zatrzymamy się. To nasz obowiązek".

Ostatnie Pokolenie – co to za organizacja?

Ostatnie Pokolenie jest organizacją aktywistów klimatycznych działającą w kilku europejskich państwach. W ostatnich tygodniach – za sprawą akcji w Warszawie – zrobiło się o nich głośno również w Polsce. Chodzi o oblanie czerwoną farbą stołecznego Pomnika Syreny nad Wisłą i zablokowanie dwóch warszawskich mostów.

Grupa ma też na swoim koncie zakłócenie występu w Filharmonii Narodowej. – To jest alarm. Nasz świat płonie. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może powstrzymać katastrofę klimatyczną. Żądamy radykalnych inwestycji w transport publiczny. Żądamy radykalnych inwestycji w transport publiczny – krzyczeli wówczas ze sceny młodzi ludzie.

