Aleksander Kwaśniewski ostrzega ws. Rosji. Wspomniał o "realnym ryzyku"

Natalia Kamińska

B yły prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski podzielił się opinią ws. tego, co w ostatnim czasie dzieje się na świecie. – To, co zafundował nam XXI w., to jest cały ciąg wydarzeń trudnych, jeszcze trudniejszych, a na końcu tragicznych – uważa była głowa państwa. Polityk przestrzega też przed tym, że Rosja może jeszcze bardziej odbudować swoje wpływy.