Kwaśniewski komentuje spotkanie Dudy z Trumpem. "Sytuacja jest dramatyczna"

Na antenie TOK FM Aleksander Kwaśniewski odniósł się do spotkania Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. Według byłego prezydenta najważniejszą kwestią jest odblokowanie pomocy USA dla Ukrainy. – Sytuacja jest dramatyczna – podkreśla polityk.

W środę prezydent Andrzej Duda spotkał się z byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem na kolacji w Trump Tower na nowojorskim Manhattanie. Meeting trwał dwie i pół godziny i wzbudził duże poruszenie wśród polskich polityków. Według Aleksandra Kwaśniewskiego prowadzenie rozmów z kandydatami na prezydenta USA jest słuszne, jednak "prawdziwe znaczenie ma kwestia pomocy dla Ukrainy".

Kwaśniewski komentuje spotkanie Dudy z Trumpem

– Tutaj się decydują losy świata – ocenił na antenie TOK FM polityk. Jak przypomniał, przedstawiciel Partii Republikańskiej i jego sojusznicy mają decydujący wpływ na odblokowanie pakietu wsparcia dla Ukrainy. Pakiet czeka na akceptację już od wielu miesięcy, tymczasem Kijów apeluje o pilną pomoc. – Sytuacja jest dramatyczna. Jeżeli nie pomożemy Ukrainie, to oni sobie nie dadzą rady i Putina będziemy mieli na Bugu – ostrzegał były prezydent.

Kwaśniewski odniósł się również, do sytuacji w kraju. – Jest zdecydowanie mniej bezpieczeństwa niż było – przyznał w rozmowie. Jak wyliczył, zarówno rosyjska agresja na Ukrainę, izraelska operacja wojskowa w Strefie Gazy, ataki Iranu na Izrael oraz plany Chin wobec Tajwanu powodują, że "moment jest bardzo trudny".

"Przygotowanie obywatelskie"

Zdaniem polityka bieżąca sytuacja międzynarodowa nakłada "wielkie obowiązki" na wojskowych, polityków oraz armię. Jak zaznaczył, przygotowania powinny objąć także ludność cywilną. – Myślę, że w Polsce – spokojnie, bez paniki – powinniśmy więcej czasu poświęcić na takie przygotowanie obywatelskie – wyjaśnił.

Były prezydent uważa, że obywatele powinni wiedzieć, jak należy się zachować w sytuacji, w której rakieta uderzyłaby w obiekt i raniła znajdujących się w nim ludzi. – Odnoszę wrażenie, że ten poziom świadomości Polaków o tych zagrożeniach, jak reagować, jest niewystarczający – stwierdził Kwaśniewski.

Polityk skomentował również możliwość rozszerzenia się skali rosyjskiej agresji. –Nie przewiduję, to jest moja analiza, żeby Putin zdecydował się na ataki wobec państw NATO, ponieważ nie ma argumentów, jest za słaby – oznajmił, wskazując, że Moskwa musi zrozumieć, że nie byłby w stanie wygrać kolejnej wojny światowej. W opinii Kwaśniewskiego nie przeszkadza jej to jednak "siać zniszczenia".

Tusk o spotkaniu w Trump Tower

Na spotkaniu z byłym prezydentem USA polskiej głowie państwa towarzyszyli również ministrowie z jego kancelarii: Marcin Mastalerek oraz Wojciech Kolarski. Po kolacji Duda przyznał, że wszystko odbyło się w bardzo miłej, przyjacielskiej atmosferze.

Zanim doszło do spotkania, obaj przywódcy zapewniali, że łączą ich osobiste, a nawet przyjacielskie relacje. W mediach społecznościowych pojawiło się też nagranie z Trump Tower, na którym Donald Trump publicznie chwali Andrzeja Dudę.

– Polacy go kochają, naprawdę go kochają, to nie jest łatwa rzecz do osiągnięcia. Ale on wykonuje fantastyczną robotę, jest moim przyjacielem i mieliśmy razem cztery wspaniałe lata – komentował przed kamerami amerykański polityk.

Do spotkania odniósł się również premier Donald Tusk, który wymowie wskazał, jak jego zdaniem powinien tam się zachować polski prezydent. "Ufam, że Prezydent w czasie nowojorskiego spotkania skorzystał z rekomendacji polskiego rządu i przedstawił polski punkt widzenia na kwestie bezpieczeństwa. W tych sprawach trzeba nam maksimum zgody i minimum kontrowersji. Nawet jeśli wybieramy różnych rozmówców" – napisał w serwisie X Tusk.

Przypomnijmy: wcześniej szef rządu wyraził oczekiwanie, by podczas meetingu polski prezydent "bardzo twardo poruszył kwestię jednoznacznego opowiedzenia się po stronie świata zachodniego, demokracji i Europy" w konflikcie ukraińsko-rosyjskim. Według Tuska, z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, Europy oraz NATO, potencjalne zwycięstwo Trumpa w jesiennych wyborach prezydenckich w USA mogłoby mieć dla tych spraw niekorzystny efekt.