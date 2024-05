Nie da się ukryć, że Dawid Podsiadło jest obecnie jedną z czołowych postaci na polskim rynku muzycznym. Jego piosenki cieszą się ogromną popularnością. Ty także należysz do grona fanów wokalisty? Sprawdź w naszym quizie, czy pamiętasz wszystkie teksty jego przebojów.

Quiz o Dawidzie: Jak dobrze znasz teksty jego piosenek? Fot. VIPHOTO/East News

Dawid Podsiadło stał się sławy po tym, jak wygrał talent show "X Factor". Potem całkowicie poświęcił się muzyce. Na przestrzeni ostatnich 10 lat wydał cztery płyty: "Comfort and Happiness" (2013), "Annoyance and Disappointment" (2015), "Małomiasteczkowy" (2018) i "Lata dwudzieste" (2022). Z czego trzy z nich uzyskały status diamentowych, a jedna okryła się platyną.

Dziś wiele Polek i Polaków nuci utwory piosenkarza. "Wirus", "Trójkąty i Kwadraty", "To, co masz Ty!" – to tylko niektóre z nich. Znasz je? Możesz to sprawdzić w naszym quizie!

Dawid Podsiadło – choć w świecie artystycznym osiągnął już wiele – to nie spoczywa na laurach. 26 sierpnia 2023 roku był dla niego dniem wyjątkowym. Dał wówczas koncert na Stadionie Narodowym.

Fani wyprzedali niemal 80 tysięcy biletów na to wydarzenie w kilka minut. Już niebawem piosenkarz zaprezentuje swoje show w kilku innych miastach. Na czerwiec zaplanował w sumie sześć koncertów w: Poznaniu, Chorzowie i Gdańsku.