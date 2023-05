Podsiadło zaskoczył wyznaniem o swoich planach. "Powoli będę się wycofywał w cień"

Dawid Podsiadło w rozmowie z Arturem Rawiczem z okazji swoich 30. urodzin ujawnił, co planuje zrobić na przestrzeni kolejnych 10 lat. – Powoli będę się wycofywał w cień – powiedział i wspomniał o początkujących artystach.

Dawid Podsiadło planuje pomagać młodym artystom. Fot. Andrzej Grygiel/East News

Dawid Podsiadło udzielił ostatnio wywiadu Arturowi Rawiczowi. Wyznał w nim, że będzie powoli chciał schodzić ze sceny. Jednocześnie zaznaczył, że w tym czasie chciałby pochylić się nad artystami, którzy dopiero zaczynają.

Podsiadło o swoich planach. "Będę się wycofywał w cień i stanę po drugiej stronie"

Dodajmy, że muzyk 23 maja obchodził 30. urodziny. Ostatnie lata to dla niego bardzo intensywny czas. Jego utwory są wciąż jednymi z najchętniej słuchanych. Podsiadło zgarnął już też wiele nagród. Chodzi m.in. o Fryderyki, Paszporty Polityki, Bestsellery Empiku, Eska Music Awards.

Rozmowa Podsiadły z Rawiczem została opublikowana na YouTube. Wydaje się, że Dawid między słowami ogłosił, że będzie wygaszał swoją karierę.

– Powolutku, ale to myślę o kolejnych dziesięciu latach, na przestrzeni tych kolejnych dziesięciu lat raczej bym się wycofywał w cień i stanął po drugiej stronie – chciałbym pomagać innym artystom robić rzeczy fajne niż wszystko robić na swoje konto. To jest taki genialny, ogromny plan – mówił Podsiadło.

Przypomnijmy, że Dawid po wygraniu talent show "X Factor" całkowicie poświęcił się muzyce. Na przestrzeni ostatnich 10 lat wydał cztery płyty: "Comfort and Happiness" (2013), "Annoyance and Disappointment" (2015), "Małomiasteczkowy" (2018) i "Lata dwudzieste" (2022).

Z czego trzy z nich uzyskały status diamentowych, a jedna okryła się platyną. W dodatku każda przez długi czas była na pierwszym miejscu w sprzedaży.

Podsiadło już raz się wycofywał

W 2016 roku Dawid Podsiadło ogłosił zawieszenie kariery. Miał być na rocznej przerwie.

– Chciałbym odpocząć i zobaczyć, jakie jest inne życie nabrać dystansu. Chciałbym poszukać inspiracji, bo wydaje mi się, że rzeczy, które na razie zrobiłem, są pierwszym rozdziałem, nawet powiedziałbym, że prologiem (...) – tłumaczył swoją decyzję w TVN. – (...) Skorzysta na tym sztuka, więc to dobrze – powiedział.

Ostatecznie jego fani musieli poczekać na nową płytę do 2018 roku. To właśnie wtedy wokalista powrócił na rynek z teledyskiem do piosenki "Małomiasteczkowy".

Dawid Podsiadło świętował 10-lecie płyty "Comfort and Happiness"

Ostatnio w naTemat pisaliśmy o tym, że Dawid Podsiadło świętował 10-lecie wydania pierwszego albumu "Comfort and Happiness", który ukazał się w maju 2013 roku. Na tę okazję przygotował niespodziankę dla swoich fanów.

Owym prezentem rocznicowym zostały różne wersje piosenki "Trójkąty i kwadraty", która była pierwszym singlem ze wspomnianej płyty. Od początku maja można odsłuchać kawałka w wersji studyjnej, akustycznej, anglojęzycznej, oraz na żywo z tras "POSTprodukcja" i "Przed i Po", a także koncertu na Stadionie Gdańskim.