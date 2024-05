Czy 1 i 3 maja można pracować? Czy można kosić trawę w ogrodzie, remontować mieszkanie, sprzątać garaż? Czy osoby wierzące powinny iść w tych dniach do kościoła? Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, wyjaśniamy, co wolno robić w tym wyjątkowym czasie.

1 i 3 maja są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Nie oznacza to jednak, że pracować w tym czasie nie wolno – w wielu branżach to wręcz konieczność. Osoby zatrudnione na umowę o pracę, które muszą wykonywać obowiązki służbowe, powinny jednak otrzymać od pracodawcy inny dzień "do zwrotu" lub też wynagrodzenie wyższe o 100 procent.

Według kodeksu wykonywanie pracy w dni teoretycznie wolne jest dopuszczalne w licznych profesjach i sytuacjach, takich jak między innymi:

akcje ratownicze,

usuwanie awarii

ochrona mienia

praca zmianowa

niezbędne remonty

transport i komunikacja

świadczenie usług dla ludności

gastronomia i działalność hotelarska

usługi kulturalne, oświatowe i turystyczne

rolnictwo i hodowla

praca w służbie zdrowia i całodobowych zakładach opiekuńczych

praca w pomocy społecznej i pieczy zastępczej

usługi bazujące na wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Gdzie można zrobić zakupy 1 i 3 maja? Sklepy otwarte w majówkę

Zgodnie z obowiązującym obecnie przepisami, w większość niedziel oraz w dni wolne od pracy, takie jak 1 i 3 maja, zamknięte są sklepy. Nie oznacza to jednak, że w tym czasie nie można zrobić żadnych zakupów.

Przez całą majówkę czynne całodobowo są stacje benzynowe, które oprócz paliwa oferują szeroki asortyment spożywczy, z alkoholem włącznie.

Otwarte są też niektóre mniejsze sklepy osiedlowe czy punkty należące do większych sieci, ale prowadzone w ramach tak zwanej franczyzy. W tych przypadkach istnieje jednak jeden kluczowy warunek – za ladą powinien stać osobiście właściciel lub franczyzobiorca. Oprócz tego w czasie majówki otwarte są też wybrane, dyżurujące apteki.

Wiele osób pyta, czy 1 i 3 maja otwarte są galerie handlowe? Obiekty te mogą być czynne, jeśli mieszczą się w nich kina czy restauracje, które są wyjęte spod zakazu. Co jednak ważne, działające pod tym samy adresem sklepy są w tym czasie zamknięte.

Czy 1 i 3 maja można kosić trawnik?

A co z domowymi obowiązkami w czasie majówki? Czy 1 i 3 maja można kosić trawnik lub wykonywać inne prace w ogrodzie? Czy nie jest zabronione remontowanie mieszkania? Czy przepisy mówią coś na temat innych ciężkich "robót" takich, jak sprzątanie domu?

Jeśli chodzi o kwestie prawne, żaden paragraf nie zabrania koszenia ogródka w czasie majówki, ani też innych, podobnych prac. Wyjątek mogą stanowić miejscowe przepisy ustalane przez wspólnoty mieszkaniowe czy administracje nieruchomości, dotyczące choćby remontów i związanego z tym zakłócania spokoju sąsiadom w czasie przeznaczonym na wypoczynek.

1 maja, czyli Święto Pracy, jest dniem całkowicie świeckim, dlatego nakładanie na siebie obowiązków domowych jest kwestią wyłącznie własnej woli. Nieco bardziej skomplikowana sytuacja występuje 2 dni później, kiedy obchodzone jest państwowe Święto Konstytucji 3 Maja ale też kościelne Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Z tego powodu osoby wierzące powstrzymują się niekiedy od wykonywania męczących prac w tym właśnie czasie. W tym przypadku nie jest to jednak obowiązek.

Czy 1 i 3 maja trzeba iść do kościoła?

Wiele osób pyta, czy 1 i 3 maja trzeba iść do kościoła? Zakazu oczywiście nie ma, nakazu jednak także Kościół nie wprowadził. W przypadku Święta Pracy jest to "oczywista oczywistość", jeśli chodzi natomiast o Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, nie zalicza się ono w poczet tzw. nakazowych. Innymi słowy, osoba wierząca nie ma obowiązku uczestnictwa we mszy świętej w tym akurat czasie.

Dzień ten nawiązuje do wydarzeń z historii Polski – obrony Jasnej Góry w Częstochowie przed Szwedami oraz zawierzenia kraju opiece Matki Boskiej przez króla Jana Kazimierza w połowie XVII wieku. Święto to papież ustanowił na prośbę polskich biskupów w 1920 roku, tuż po I wojnie światowej i odzyskaniu niepodległości.

