Zawiałow pilnie odwołała występy. Wydała oświadczenie w ostatniej chwili

Daria Zawiałow w ostatniej chwili odwołała kilka zaplanowanych występów. Na jej profilu w mediach społecznościowych pojawiło się pilne oświadczenie. Wokalistka podała fanom powód tej trudnej decyzji.

Daria Zawiałow wydała pilne oświadczenie. Fot. Lukasz Kalinowski/East News

Daria Zawiałow jest dziś jedną z najpopularniejszych wokalistek w Polsce. Na ostatniej gali rozdania Fryderyków została laureatką nagrody w kategorii "Album Roku – Pop". Artystka nie kryła wzruszenia po ogłoszeniu wyników.

– Cała się trzęsę bardzo. Nie mam szczęścia do jakichś takich przemów, nie potrafię tego robić absolutnie. [...] Dziękuję moim słuchaczom. Dziękuję moim przyjaciołom i rodzinie i takim najbliższym osobom, które kocham z całego serca. No, już nie chcę się bardziej rozklejać, ale jestem bardzo wzruszona – wyznała wówczas.

Zawiałow odwołuje koncerty. W oświadczeniu podała powód

Grafik wokalistki jest przepełniony koncertami. 28 kwietnia Daria Zawiałow wystąpiła na warszawskim Torwarze. Kolejne plany pokrzyżowały jej jednak problemy zdrowotne. Okazało się, że piosenkarka ma kłopot z gardłem.

Choć nie mogła się już doczekać kolejnego koncertu we Wrocławiu, to niestety musi teraz zrobić sobie przerwę, aby dojść do siebie.

"Kochani, moje struny głosowe całkowicie zaniemogły. [...] doktor foniatra kategorycznie zakazała mi na ten moment śpiewać. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby wrócić do was za dwa tygodnie. Najbliższe koncerty: Majówka we Wrocławiu, Lublinalia, Polish Day in Brussels i Juwenalia Rzeszowskie, niestety muszę odwołać" – wyjaśniła w oświadczeniu, opublikowanym na Instagramie.

"Jest to niewiarygodnie trudna decyzja. Ale chcąc być z Wami całe lato, muszę zadbać o wyleczenie mojej krtani i strun. Przepraszam Was z całego serca" – dodała poruszona Zawiałow.