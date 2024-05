Irena Kamińska-Radomska zaistniała już w mediach z wielu przedziwnych "rad", ale zgodnych z etykietą. Tym razem wypowiedziała się w temacie Pierwszej Komunii Świętej. Jak się zachować? I co dać na prezent? Ekspertka podzieliła się swoją refleksją.

Irena Kamińska-Radomska wyjaśnia, jak przygotować się na komunię. fot Adam Jankowski/REPORTER

O Irenie Kamińskiej-Radomskiej możemy przeczytać w sieci, że jest "cenioną ekspertką z zakresu etykiety, protokołu dyplomatycznego i dress code'u". Szersza publiczność usłyszała o niej, gdy stacja TVN zaprosiła ją do współpracy przy programie "Projekt Lady", gdzie została mentorką.

Od kilku lat format już nie jest kontynuowany. O Kamińskiej-Radomskiej czasem jednak możemy usłyszeć ze względu na wskazówki, którymi się dzieli. "Ale dziwne"; "Kto tak robi"; "W ogóle niepraktyczne" – czytamy w komentarzach pod jej "radami".

Swego czasu mentorka uczyła, jak jeść banana przy użyciu noża i widelca. Innym razem mówiła, że "mężczyźni powinni chodzić tylko w długich spodniach".

Irena Kamińska-Radomska o prezencie na komunię

Tym razem, gdy portal Plejada zapytał ją: jaką kwotę należy przekazać w kopercie lub jak kosztowny prezent kupić na Pierwszą Komunię Świętą – zaskoczyła wyjątkowo wyważoną opinią.

– Niektórzy się martwią o prezenty, jaki można dać, a jakiego nie można podarować. Czy jest jakaś wysokość ceny prezentu? Dajmy po prostu od serca. Natomiast jest coś takiego, że jednak rodzice chrzestni dają bardziej wartościowe prezenty. Kiedyś się dawało srebrne łyżeczki i się kompletowało, ale myślę, że w tych czasach niekoniecznie – mówiła.

Podkreśliła jednak, że ważne jest kulturalne zachowanie. – Czy to są komunie, czy to są inne uroczystości, to przecież etykieta ma nam towarzyszyć bez przerwy, w każdej chwili naszego życia. Jak to wejdzie w krew, to po prostu nie musimy się zastanawiać, czy zachowujemy się właściwie, czy nie. To jest po prostu nasza natura – podsumowała.

O tym, jak bardzo w ostatnich latach rozkręca się "komunijny biznes", pisała ostatnio w naTemat Katarzyna Zuchowicz. Smartwatch, voucher na sesję komunijną w plenerze, bilety do Suntago, książeczka pisana wierszem na zamówienie czy nawet konta oszczędnościowe – to tylko kilka z wielu pomysłów na Pierwszą Komunię.