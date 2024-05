Kierwiński twierdzi, że nie był pijany, tylko nawalił sprzęt. Zapytaliśmy o to eksperta od dźwięku

Alkohol? Według ministra – nie. Pogłos lub inne zjawiska dźwiękowe? Też podobno nie. W rozmowie z naTemat Szymon Gburek, ekspert w dziedzinie realizacji dźwięku mówi, że kwestie techniczne nie były przyczyną problemów, których doświadczył w czasie słynnego już przemówienia szef MSWiA Marcin Kierwiński. Co zatem mogło się stać?

Przemówienie Marcina Kierwińskiego. To nie był alkohol, to nie był pogłos Fot. Adam Burakowski/East News

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zaliczył poważną wpadkę wizerunkową podczas weekendowego przemówienia z okazji Centralnych Obchodów Dnia Strażaka z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy. Jego głos rwał się, polityk zjadał głoski, mówił z nietypową intonacją.

Rozpętała się burza, a wiele osób zaczęło sugerować, że przyczyną mógł być alkohol. Kierwiński dwukrotnie przebadał się, dowodząc swojej trzeźwości. I wyjaśnił, że problemy miały charakter techniczny.

– Na placu, gdzie odbywały się uroczystości, był straszny pogłos od mikrofonu i nagłośnienia, które tu stoi. Pewnie był jakiś błąd sprzętowy i to wywołało taki nienajlepszy efekt. Za ten efekt przepraszam – tłumaczył Marcin Kierwiński w rozmowie z TVN24.

Ekspert do spraw nagłośnienia: to nie był pogłos

Czy faktycznie mogło chodzić o pogłos? – To zdecydowanie nie były problemy z nagłośnieniem. Pogłos i delay brzmią zupełnie inaczej – nie ma wątpliwości Szymon Gburek, specjalista zajmujący się realizacją dźwięku na planach filmowych.

W rozmowie z naTemat ekspert tłumaczy, że pogłos polega na powielaniu dźwięku. Mówiąc w uproszczeniu – występuje echo słyszalne przez odbiorców przekazu. Natomiast delay, to rodzaj pogłosu, którego używa się na scenie po to, by wybić wypełnić ścieżkę i wybić wokal na pierwszy plan.

Gburek podkreśla, że na dużej, otwartej przestrzeni, a właśnie w takim miejscu przemawiał Marcin Kierwiński, nie miały też prawa zachodzić żadne anomalie akustyczne. Co więc mogło się stać?

– Myślę, że mówienie o pogłosie jest tłumaczeniem politycznym, bo coś trzeba było powiedzieć. Ale też nie było tak, że minister był wstawiony. Moim zdaniem po prostu zjadła go trema. To normalne w takich sytuacjach, sam prowadząc rozmowy z klientami, przeżywam sytuacje stresowe i wtedy urywam zgłoski – mówi Szymon Gburek, podkreślając, że przemawianie przed tak dużym audytorium jest czymś innym, niż występowanie choćby na konferencjach prasowych.

Specjalista do spraw wystąpień publicznych potwierdza: Kierwiński mógł mieć tremę

Pytanie: czy tak doświadczonego polityka, jakim jest Marcin Kierwiński, mogła pożreć trema? Zapytaliśmy o to fachowców.

– Trema to najprostsza odpowiedź. Siedzę w wystąpieniach publicznych trzydzieści lat i nie powiem może jak dziaders, że nic mnie nie zaskoczy, ale wiem, że są wszelakiego rodzaju odmiany tremy i jeszcze nikt nie spisał wszystkich. Przy tremie może występować połykanie głosek, może być zacinanie się i wiele innych objawów – mówi dr Mirosław Oczkoś, ekspert w dziedzinie komunikacji publicznej.

Oczkoś zwraca uwagę na to, że Marcin Kierwiński dotąd nie był mówcą wiecowym, politycznym frontmanem.

– Widać u niego postęp ewidentny, ale nie przypominam go sobie w "plenerówce". On chyba nie był przewidziany w swojej partii do porywania tłumów. Dlatego tremy absolutnie nie można wykluczyć. W momencie kiedy się nakręcamy, występują problemy z wypowiadaniem trudnych wyrazów, ludziom trzęsą się ręce, drżą nogi, ktoś się drapie po głowie, nie zdając sobie z tego sprawy – zauważa dr Oczkoś.

Specjalista podkreśla, że należy wierzyć technikom zajmującym się kwestiami nagłośnienia, ale zwraca uwagę na to, że były premier Waldemar Pawlak, znacznie bardziej doświadczony w takich sytuacjach, przytykał sobie ucho, a któremuś z kolejnych rozmówców podano zatyczkę. To z kolei dowodziłoby tezy, że pewne problemy techniczne jednak wystąpiły.

– To mógł być efekt znany ludziom występującym w mediach, którzy słyszą swój głos i nie będąc do tego przyzwyczajonymi, zwalniają, zacinają się, pytają, czy ich słychać – tłumaczy Oczkoś.

Ekspert ds. wizerunku: Kierwińskiego oceni opinia publiczna

Bartosz Czupryk, specjalista do spraw wizerunku, zauważa: – Na każdego trema może wpływać w różny sposób, być może też jakieś czynniki zewnętrzne miały w tej sytuacji dodatkowe znaczenie. W jakimś stopniu istnieje prawdopodobieństwo, że to była trema. Myślę jednak, że tak doświadczony polityk nie powinien być przez nią zjedzony.

Ekspert przewiduje, że w mediach przez pewien czas będą jeszcze trwać dociekania na temat tego, co się stało w ostatnią sobotę, natomiast finalny werdykt w sprawie Kierwińskiego i tak wyda opinia publiczna.

– Nie spodziewam się, żeby w tych okolicznościach interweniował Donald Tusk i żeby to było przyczynkiem do dymisji ministra. Podejrzewam, że tak, jak w wielu innych przypadkach z przeszłości budzących podobne skojarzenia, sprawa rozejdzie się po kościach. Choć temat przez pewien czas będzie jeszcze drążyć opozycja, po to, by umniejszyć kompetencjom obecnej władzy, z czasem ludzie zapomną o sprawie – mówi Bartosz Czupryk.