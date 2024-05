Kreml ponownie zaostrza kurs wobec Zachodu. "Podniesienia gotowości bojowej"

Rosja przeprowadzi ćwiczenia niestrategicznych sił jądrowych, ale jeszcze nie wiadomo dokładnie kiedy. Nie podano bowiem dokładnej daty. Rosyjskie Ministerstwo Obrony przekazało jedynie, że chodzi o "przygotowanie do podniesienia gotowości bojowej, związane z wypełnianiem zadań wojskowych".

Rosja grozi bronią jądrową. "Podniesienia gotowości bojowej". Fot. MIKHAIL METZEL/AFP/East News

"Rosja planuje przeprowadzić ćwiczenia symulujące użycie broni nuklearnej na polu walki" – taką informację ogłosiło w poniedziałek Ministerstwo Obrony. Rosjanie twierdzą, że ćwiczenia są odpowiedzią na "prowokacyjne oświadczenia i groźby niektórych zachodnich urzędników dotyczące Federacji Rosyjskiej".

Rosja grozi bronią jądrową? Mówi o "podniesieniu gotowości bojowej"

– Podczas ćwiczeń przeprowadzony zostanie zestaw środków mających na celu przećwiczenie kwestii przygotowania i użycia niestrategicznej broni jądrowej – stwierdził rosyjski szef MON Siergiej Szojgu, cytowany przez agencję Reutera.

Jak podkreśla natomiast agencja Associated Press, Rosja po raz pierwszy publicznie ogłosiła ćwiczenia z użyciem taktycznej broni nuklearnej. "Taktyczna broń nuklearna obejmuje bomby powietrzne, głowice bojowe rakiet krótkiego zasięgu i amunicję artyleryjską i jest przeznaczona do użycia na polu bitwy" – wyjaśniono w tekście agencji prasowej.

Co jednak ważne, mają one mniejszą moc niż masywne głowice bojowe służące do uzbrojenia międzykontynentalnych rakiet balistycznych. Te mają na celu zniszczenie całych miast.

AP zwraca też uwagę, iż nie jest pierwszy raz, kiedy wsparcie militarne Europy dla Ukrainy zirytowało władze rosyjskie i spowodowało taką reakcję. W marcu ubiegłego roku, po decyzji rządu Wielkiej Brytanii o wyposażeniu Ukrainy w pociski przeciwpancerne zawierające zubożony uran, Putin ogłosił, że zamierza rozmieścić na terytorium Białorusi taktyczną broń nuklearną.

Rosja coraz bardziej zagraża bezpieczeństwu Europy

W nowych manewrach Rosjan wezmą udział jednostki rakietowe Południowego Okręgu Wojskowego, siły powietrzne oraz marynarka wojenna.

Warto też dodać, jak ostatnio informowaliśmy, agencje wywiadowcze ostrzegają kolejne rządy o planach Rosji. W doniesieniach mowa jest o sabotażach, atakach terrorystycznych i podpaleniach na terenie całego kontynentu.

"Agencje wywiadowcze ostrzegły rządy swoich krajów, że Rosja już zaczęła aktywniej przygotowywać tajne zamachy bombowe, podpalenia i zniszczenia infrastruktury na terytorium Europy, bezpośrednio i za pośrednictwem pełnomocników" – poinformowali dziennikarze niedawno szanowany "Financial Times".

O ryzyku związanym z atakami na kolejne europejskie kraje mówił niedawno także Thomas Haldenwang, szef niemieckiego wywiadu wewnętrznego. Jego zdaniem wzrosło ryzyko aktów sabotażu, a Rosja jest coraz pewniejsza w planowaniu i przeprowadzaniu akcji, które potencjalnie mogą wyrządzić duże szkody.