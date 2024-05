Gwiazdy zszokowały na Gali MET 2024. Ożyły legendarne projekty i zachwyciły mroczne królowe [FOTO]

Weronika Tomaszewska

Z a nami jedna z najważniejszych nocy w świecie mody. Na Gali MET 2024 zawitały największe gwiazdy, m.in. J.Lo czy Zendaya. W wyjątkowych strojach, stanowiących ukłon w kierunku dress code'u wydarzenia, brzmiącego "The Garden of Time", przeszły po słynnych schodach Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Które stroje pozytywnie zaskoczyły, a które zawiodły? Oto najlepsze i najgorsze stylizacje.