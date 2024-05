Za nami Gala MET 2024. Na to wielkie wydarzenie w świecie mody przybył tłum gwiazd. Tymczasem głośno zrobiło się o Pameli Anderson, która przed rozpoczęciem imprezy zapozowała przed fotoreporterami bez makijażu i w minimalistycznej stylizacji.

Pamela Anderson na imprezie przed Galą MET była bez grama makijażu. Fot. ANGELA WEISS/AFP/East News

Tegoroczna MET Gala, czyli charytatywny bal na rzecz Instytutu Kostiumu, upłynął pod znakiem "przebudzenia mody i "ogrodu czasu". Zdecydowana większość gwiazd sięgnęła po kreacje łączące motywy roślinne i suknie bajkowych księżniczek. Niektóre osoby postanowiły również ożywić projekty sprzed lat.

Pamela Anderson przed MET Galą 2024 bez makijażu

Warto dodać, że jeszcze przed MET Galą celebryci zebrali się w prestiżowej restauracji La Mercerie w Nowym Jorku. Wśród gości można było zobaczyć między innymi Pamelę Anderson. Aktorka znana głównie z kultowego serialu "Słoneczny Patrol" wzbudziła zainteresowanie minimalistyczną stylizacją i zupełnym brakiem makijażu.

Fotoreporterzy zrobili gwieździe zdjęcia w oversize'owej białej koszuli i minispódniczce w kolorze nude zdobionej srebrnymi frędzlami. Całość stylizacji Anderson uzupełniła parą ciemnoszarych, zamszowych czółenek.

Z kolei już na MET Gali miała na sobie bardzo lekki makijaż i beżową suknię balową marki Oscar de la Renta. Co ciekawe, był to debiut Pameli Anderson na tym wydarzeniu.

– Czuję, że wszystko doprowadziło mnie do tego momentu, w którym mogę znaleźć się w Met, ciesząc się szacunkiem i akceptacją ze strony Anny Wintour – przyznała w rozmowie z "The New York Times".

Przypomnijmy: Anderson skończyła w lipcu 56 lat i od tamtej pory coraz częściej pokazuje się publicznie bez makijażu. Gwiazda "Słonecznego patrolu" zachwyciła fanów swoją naturalną odsłoną również na gali Fashion Awards 2023 organizowanej w Royal Albert Hall w Londynie.

Z zeszłym roku wzięła udział w paryskim tygodniu mody, gdzie także zaprezentowała się bez make-upu. – Czułam się taka wolna. (...) Spojrzałam w lustro i powiedziałam: "Masz prawie 60 lat, to wystarczy, po prostu ciesz się Paryżem i nie graj w tę grę" – wyznała w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "The Daily Telegraph".