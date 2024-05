Irlandia szokuje na Eurowizji. Oskarżono ją o satanizm, a teraz ma szanse na wygraną

We wtorek (7 maja) odbędzie się pierwszy półfinał 68. Konkursu Piosenki Eurowizji w Malmö. Z godziny na godzinę rywalizacja się zaostrza. Po próbach generalnych na piąte miejsce rankingu potencjalnych zwycięzców wskoczyła reprezentanta Irlandii, która zszokowała prawicę i spotkała się z oskarżeniami o satanizm.

Kim jest Bambie Thug? Reprezentantka Irlandii została oskarżona o satanizm. Fot. Jessica Gow / Associated Press / East News

Irlandia szokuje podczas Eurowizji 2024

Reprezentantką Irlandii w 2024 roku została niebinarna artystka Bambie Thug i utwór zatytułowany "Doomsday Blue", który wywołał nie lada skandal w kraju. Warto nadmienić, że Irlandia nadal uchodzi za religijną (przeważa w niej katolicyzm).

W swojej piosence Bambie Thug śpiewa o rozstaniu w rytmach alternatywnego rocka i avant-popu. Dla wielu słuchaczy kawałek może wydawać się mroczny, podobnie jak występ reprezentantki, która na zakończenie numeru krzyczy "Avada Kedavra" (zaklęcie uśmiercające z książek "Harry Potter").

Podczas prób do Eurowizji mogliśmy zobaczyć, że Bambie Thug wykona "Doomsday Blue", leżąc na pentagramie i będąc otoczona kręgiem ze świec (jak na prawdziwą wiedźmę przystało). To oczywiście spowodowało wysyp komentarzy nawołujących do bojkotu jej występu. Padły również oskarżenia o bycie satanistką.

Bambie Thug zaprzeczyło zarzutom dotyczącym satanizmu, aczkolwiek dodała, że szanuje osoby, które go praktykują. – To całkiem zabawne, że mnie tak nazywają. Nie praktykuję niczego poza czarami, a jedynym bogiem, do którego się modlę, jest wszechświat – stwierdziła w rozmowie amerykańskim czasopismem "Rolling Stone".

– Ludzie boją się tego, czego nie znają, a wiele osób takich jak ja wzbudza w nich strach. Myślę, że w głębi duszy zazdroszczą mi wolności – skwitowała.

Po próbach generalnych, które odbyły się tuż przed eurowizyjnym półfinałem, Bambie Thug zachwyciła bukmacherów. W rankingu Eurovision World wyłaniającym potencjalnego zwycięzcę Irlandia wskoczyła z 7. miejsca na 5. miejsce (6 proc. szans na wygraną).

Eurowizja 2024: Jakie szanse ma Polska?

Przypomnijmy, że tegoroczna Eurowizja dzięki wygranej Loreen w Liverpoolu odbędzie się w Szwecji, a dokładniej w Malmö Arenie. Pierwszy półfinał rozpocznie się 7 maja o godz. 21:00. Polacy transmisję z tego wydarzenia będą mogli oglądać na antenie TVP1. Tego dnia zaplanowano występ Polski. Nasza reprezentantka zaśpiewa po Ukrainie, a przed Chorwacją, czyli faworytami 68. odsłony konkursu. Kolejny półfinał ma zostać wyemitowany 9 maja, a wielki finał 11 maja (w sobotę).

Po próbie generalnej reprezentantki Polski fani odetchnęli z ulgą. Oprócz tego, że oprawa wizualna robi naprawdę piorunujące wrażenie, to słychać, że Luna popracowała również nad wokalem. Oprócz tego przebierze się dwukrotnie, a jej biało-czerwone kostiumy będą nawiązywały do narodowych barw. Nagranie z próby generalnej szybko stało się viralem w sieci.

Czytaj także: https://natemat.pl/553385,bojkot-eurowizji-2024-o-co-chodzi-ze-skandalem-dot-izraela-i-eden-golan