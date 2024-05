Marian Hilla nie żyje. Były dziennikarz RMF FM i muzyk Poparzeni Kawą Trzy miał 52 lata

Nie żyje Marian Hilla, były dziennikarz RMF FM. W ostatnich latach był także muzykiem i menadżerem zespołu Poparzeni Kawą Trzy. To członkowie słynnej grupy przekazali przykre wieści o jego śmierci.

Marian Hilla nie żyje.

"Drodzy! Nasz kochany Marianek już dla Was nie zagra. Bardzo nam go brakuje. Walczył ze swoją chorobą jak kaszubski Twardziel. Do końca był dzielny. Niebywały" – napisali członkowie zespołu Poparzeni Kawą Trzy.

"Jesteśmy dumni z tego, że wybrał być z nami przez osiemnaście lat. Tworzyć, grać, koncertować, imprezować, pomagać, prowadzić sprawy menadżerskie. Być człowiekiem orkiestrą. Przytulamy wszystkich jego bliskich" – dodali muzycy.

Marian Hilla i jego muzyczna kariera

Hilla skończył Akademię Muzyczną imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie oboju, ale w zespole grał na saksofonie. Formacja Poparzeni Kawą Trzy zaczęła razem grać w 2005 roku.

Początkowo należeli do niej dziennikarze największych rozgłośni w Polsce. Sześć lat zajęło im przygotowanie pierwszego wspólnego albumu pt. "Musculus Cremaster". Największą popularność przyniosła im jednak piosenka "Byłaś dla mnie wszystkim".

Stacja RMF FM, z którą zmarły muzyk był związany przez lata, wspomina: "Prowadzeni przez Mariana Hillę Poparzeni Kawą Trzy zostali uhonorowani nagrodą dziennikarzy na festiwalu TOP Trendy w 2011 roku. Zwyciężyli też w ogólnopolskim konkursie 'Przebojem na antenę'".

Dariusz Woźniak – dyrektor handlowy działu sprzedaży Grupy RMF – jest poruszony śmiercią Mariana Hilla.

"Nie można tego zrozumieć, i zaakceptować to nie powinno tak wyglądać... Za wcześnie, za szybko, za dużo jeszcze pięknych chwil do przeżycia. Kiedy dowiedziałem się o śmierci Mariana, przed głowę przeleciały mi jego obrazy. Tylko radosny, tylko z ogromnym uśmiechem na twarzy, tylko w dobrym nastroju. Takiego go poznałem w radiu i takiego zapamiętam. Człowieka radosnego, życzliwego o wspaniałym ogromnym sercu" – przyznał Woźniak.

"Odszedł piękny, kolorowy ptak. Marian, liczę na spotkanie tam gdzieś – Ty na scenie, a my tuż pod nią, przy dźwiękach Twojej muzyki. Do zobaczenia" – podsumował poruszające pożegnanie przedstawiciel Grupy RMF.