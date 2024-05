Kasia Moś przed laty też wystąpiła na Eurowizji. Tym razem należała do komisji, która w preselekcjach typowała reprezentanta Polski do tegorocznego konkursu. Lunie nie przyznała ani jednego punktu. Oto jak teraz skomentowała jej porażkę w Malmö.

Kasia Moś o przegranej Luny na Eurowizji. Fot. JESSICA GOW/TT/AFP/East News// Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Preselekcje do Eurowizji od lat budzą w Polsce skrajne emocje. Tak było i tym razem. Choć we wcześniejszych latach sposób wyłonienia zwycięzcy wyglądał inaczej, to w 2024 roku, o tym, kto pojedzie na konkurs, decydowała specjalna komisja.

Moś nie chciała Luny na Eurowizji. Jak teraz zareagowała na jej przegraną?

W jej skład wchodziła także Katarzyna Moś, która w 2017 roku pojechała z Polski na Eurowizję i zajęła 22. miejsce w finale.

Po ogłoszeniu wyników tegorocznych preselekcji Moś otwarcie mówiła o tym, że jej faworytem był Maciej Musiałowski, a nie Luna. Mimo wszystko zapewniała, że będzie trzymała za nią kciuki. – Mój muzyczny gust oscyluje w zupełnie innej stylistyce, ale będę za Lunę trzymać kciuki – mówiła w lutym w wywiadzie dla WP.

7 maja Luna wystąpiła z piosenką "The Tower" w Malmö. Jednak nie awansowała do finału. Na profilu Katarzyny Moś zaczęły pojawiać się komentarze związane z tym tematem.

"No mam nadzieję, że teraz, kiedy Polska odpadła z Eurowizji, jesteś z siebie zadowolona" – brzmiała jedna z wiadomości, obok której piosenkarka nie przeszła obojętnie. "Nie głosowałam na Lunę, więc się nie wypowiadam!" – odpisała dosadnie.

Przypomnijmy, że w skład wspomnianej komisji preselekcyjnej wchodzili także: Łukasz Pieter – dyrektor Muzyczny Radia ZET; Michał Hanczak – dziennikarz muzyczny Radia Eska; Konrad Szczęsny – dziennikarz serwisu viva.pl, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska; oraz Piotr Klatt – dziennikarz muzyczny związany z Radiem Dla Ciebie i producent programów muzycznych, zastępca dyr. Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy TVP.

Z upublicznionej punktacji wynikało, że z 34 punktów przyznanych Lunie po 10 dali: Piotr Klatt i Łukasz Pieter, 9 przyznał Michał Hanczak, 5 Konrad Szczęsny. Natomiast Kasia Moś faktycznie w ogóle nie głosowała na utwór "The Tower".