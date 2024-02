Specjaliści TVP dokonali wyboru dotyczącego reprezentanta Polski na Eurowizję 2024, jak informują źródła związane z konkursem, w tym Misja Eurowizja, Dziennik Eurowizyjny oraz eurowizja.org. Kto zostanie wysłany do Szwecji, by rywalizować o kryształowy mikrofon dla naszego kraju?

Komisja TVP podjęła decyzję. Kto poleci na Eurowizję 2024? Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER; VIPHOTO/East News; YouTube.com / @Luna

Parę miesięcy temu, dokładnie we wrześniu minionego roku telewizja publiczna potwierdziła swój udział w Eurowizji 2024. Zamieszanie po ostatnich preselekcjach zakończyło się złożeniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez OGAE Polska.

Właśnie dlatego postanowiono, że wybór tegorocznej reprezentacji Polski odbędzie się wewnętrznie. Telewizja Polska przyjmowała zgłoszenia do piątku, 2 lutego.

Najlepsze propozycje (a było ich w sumie dwieście) wskaże pięcioosobowa komisja ekspercka TVP, której skład zostanie ujawniony po ogłoszeniu wyboru. Szefową polskiej delegacji jest Marta Piekarska, powracająca do tej roli po trzech edycjach przerwy.

Jury mogło przyznać od 1 do 10 punktów zgłoszonemu utworowi. Medialne doniesienia wskazują na to, że komisja TVP podjęła już decyzję.

"Zwycięzca został już poinformowany o werdykcie i obecnie (na mocy regulaminu) musi przystąpić do 'negocjacji (...) Umowy Impresaryjnej określającej w szczególności jego udział w jakimkolwiek charakterze w audycjach/programach telewizyjnych, radiowych oraz w serwisach i na platformach internetowych'. Po jej podpisaniu i spełnieniu wszelkich wymagań Europejskiej Unii Nadawców, jego ogłoszenie do publicznej wiadomości odbędzie się w trakcie 'Pytania na Śniadanie', najpóźniej w poniedziałek, 19.02" – napisała na Facebooku Misja Eurowizja.

Ten sam profil podkreślił, że "wśród faworytów do reprezentowania Polski na Eurowizji 2024 wymienia się: Justynę Steczkowską, zespół Dagadana wraz z potencjalnym udziałem Kayah, Marcina Maciejczaka, Lunę czy Krystynę Prońko. Ponadto trwają spekulacje o potencjalnym zgłoszeniu Edyty Górniak, która w tym roku świętuje jubileusz 30-lecia zajęcia drugiego miejsca na Konkursie rozgrywanym w Dublinie".

Zgłoszenie na polskie preselekcje wysłał również... Maciej Musiałowski ("Sala samobójców. Hejter", "Kryptonim Polska", "Freestyle"), aktor, ale również piosenkarz ("Zabierz tę miłość" z Julią Wieniawą). Jego piosenka "Daj mi jakiś znak" będzie miała premierę 22 lutego.

W sieci nie brakuje dyskusji i spekulacji. Pod jednym z postów TVP pojawił się ciekawy wątek - napisano: "Stara TVP chciała wysłać Justynę, nowa TVP chciała wysłać Lunę".

"Luna dostała 1 punkt więcej od Justyny (…) Oficjalnych informacji nie ma publicznie. To będzie publicznie za kilka dni. Mam kontakty" – taki komentarz zostawił jeden z internautów.

Co wiadomo o 25-letniej wokalistce? Związała się zawodowo z wytwórnią muzyczną Kayax pięć lat temu. Pseudonim Luna związany jest z symboliką Księżyca oraz lunatykowaniem. W 2020 roku zdjęcie piosenkarki jako pierwszej Polki pojawiło się na Time Square w Nowym Jorku, w ramach kampanii Spotify Equal.

W jej dorobku artystycznym znajdziemy minialbum "Caught In The Night" (2021) i debiutancki album studyjny "Nocne Zmory" (2022). Eurowizyjna propozycja od Luny to kawałek "The Tower".

Przypomnijmy, że 68. Konkurs Piosenki Eurowizji zorganizuje Szwecja za sprawą zwycięstwa Loreen z utworem "Tattoo". Miejscem wydarzenia będzie Malmö Arena, gdzie odbyło się ono już w 2013 roku, również po wygranej Loreen. Półfinały konkursu zobaczymy 7 i 9 maja, a Wielki Finał – 11 maja 2024 roku.