Ruszył drugi półfinał Eurowizji w Malmö! Dziś może być gorąco

O godzinie 21 rozpoczął się drugi półfinał Eurowizji w Malmö w Szwecji. Poznamy kolejne 10 państw, które powalczą o kryształowy mikrofon podczas wielkiego finału w sobotę. Wystąpi m.in. Eden Golan, reprezentantka Izraela, którego udział budzi olbrzymie kontrowersje i prowokuje protesty z powodu wojennych działań izraelskiej armii w Strefie Gazy.

Podczas drugiego półfinału wystąpi reprezentantka Izraela, Eden Golan Fot. Martin Meissner/Associated Press/East News

Ruszył drugi półfinał Eurowizji 2024 w Malmö ruszył. Kto wystąpi?

Tegoroczna Eurowizja dzięki wygranej Loreen w Liverpoolu odbywa się w Szwecji, a dokładniej w Malmö. W czwartek o godzinie 21 rozpoczął się drugi półfinał, z którego do wielkiego finału (sobota 11 maja) przejdzie tylko 10 państw.

Odpadnie sześcioro uczestników, o jeden więcej niż w pierwszym półfinale, w którym wystąpiło 15 krajów (liczba uczestników, 37, jest w tym roku nieparzysta). Walczyć będzie aż 16 krajów (w kolejności startowej):

Malta ("Sarah Bonnici, "Loop"),

Albania (Besa, "Titan"),

Grecja (Marina Satti, "Zari"),

Szwajcaria (Nemo, "The Code"),

Czechy (Aiko, "Pedestal"),

Austria (Kaleen, "We Will Rave"),

Dania (Saba, "Sand"),

Armenia (Ladaniva, "Jako"),

Łotwa ( Dons, "Hollow"),

San Marino (Megara, "11:11"),

Gruzja (Nutsa Buzaladze, "Firefighter"),

Belgia (Mustii, "Before the Party’s Over"),

Estonia (5miinust, Puuluup z "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"),

Izrael (Eden Golan, "Hurricane"),

Norwegia (Gåte, "Ulveham"),

Holandia (Joost Klein, "Europapa").

Oprócz tego zobaczymy występy trzech krajów z tzw. Wielkiej Piątki, która ma automatyczny awans do finału. Będą to: Włochy (Angelina Mango, "La Noia"), Francja (Slimane, "Mon amour") oraz Hiszpania (Nebulossa, "Zorra"). Drugi półfinał Eurowizji można oglądać na TVP oraz na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest na YouTube. Gościnnie wystąpią: zdobywca drugiego miejsca na Eurowizji 2023 Käärijä z "Cha Cha Cha", zwycięzcy Eurowizji 1984, czyli szwedzki zespół Herreys oraz trzy inne zwyciężczynie: Helena Paparizou ("My Number One", Grecja 2005), Charlotte Perrelli ("Take Me to Your Heaven", Szwecja 1999) i Sertab Erener ("Everyway That I Can", Turcja 2003).

Izrael na Eurowizji w cieniu kontrowersji i protestów

Po wykluczeniu Rosji z konkursu w 2022 roku (z powodu inwazji na Ukrainę) Europejska Unia Nadawców stanęła przed kolejnym pytaniem – czy zabronić występu Izraelowi? Koniec końców w drugim półfinale Eurowizji usłyszymy izraelską reprezentantkę, Eden Golan i jej utwór zatytułowany "Hurricane".

Burza wokół Izraela stała się na tyle duża, że piosenka reprezentantki Jerozolimy została poddana szczegółowej weryfikacji (w poszukiwaniu aluzji do październikowego zamachu), a wiele państw rozważało wycofanie się z konkursu w ramach bojkotu.

Pierwszy szkic utworu "October Rain" (taką nazwę nosił kawałek przed "Hurricane") zawierał takie wersy jak: "Godziny, godziny i kwiaty / Życie to nie gra dla tchórzy". Tu nadmieńmy, że "kwiaty" w wojskowym żargonie Izraela oznaczają poległych żołnierzy. W tekście "October Rain" zamieszczono także słowa: "Wszyscy byli dobrymi dziećmi, każde z nich" i "Brakuje powietrza do oddychania / Nie ma miejsca, nie ma mnie z dnia na dzień".

Szwecja obawia się protestów antyizraelskich, wzmożono więc ochronę w Malmö. Eurowizyjny bloger z profilu Let's talk about ESC informował w środę, że szwedzka telewizja publiczna SVT zagłuszała okrzyki i gwizdy podczas występu Eden Golan na drugiej próbie drugiego półfinału.

"Pamiętam, że w 2015 roku Szwedzi byli oburzeni praktyką Austriaków zagłuszających gwizdy nagranymi oklaskami, które zresztą pojawiały się czasem w mało szczęśliwych momentach. Była na ten temat nawet debata w parlamencie. W tym roku sami stosują tę metodę – szczególnie - przy okazji występu Izraela" – dodał.

Przypomnijmy, że 7 października 2023 roku palestyńscy terroryści z Hamasu przeprowadzili serię ataków w południowym Izraelu. Zginęło wówczas 1139 osób, wzięto też setki zakładników.

