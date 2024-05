W e wsi Wola Szczucińska w piątek funkcjonariusze lokalnej policji na jednej z posesji odkryli ognisko, do którego wrzucone zostały ciała dwóch małych dziewczynek. Mediom udało się sprawdzić, co to za rodzina. Wrócili oni niedawno z Anglii. Dzieci chodziły do lokalnego przedszkola.





Ciała dzieci w ognisku. Co wiadomo o ich rodzicach z Woli Szczucińskiej?

redakcja naTemat

