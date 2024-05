Na froncie wojny Rosji z Ukrainą wciąż panuje trudna sytuacja, ale Waszyngton przyspiesza działania po przełamaniu wielomiesięcznego impasu ws. nowych pakietów pomocowych. Stany Zjednoczone ogłaszają kolejną wielką falę wsparcia dla Kijowa. Ukrainy nie zamierzają zostawić też Niemcy i Kanadyjczycy, którzy wykładają na stół kolejne miliony.

Nowe wsparcie aż z trzech krajów dla Ukrainy. Trudna sytuacja na froncie. Fot. EVAN VUCCI/AFP/East News

Stany Zjednoczone ogłosiły w piątek nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 400 milionów dolarów. Informacja ta nadeszła w tym samym czasie, gdy Rosja rozpoczęła dużą ofensywę na Charków.

Nowy pakiet pomocy z USA dla Ukrainy

Nowy pakiet broni obejmuje m.in. rakiety Patriot, rakiety przeciwlotnicze Stinger, wozy bojowe Bradley, pojazdy saperskie, systemy przeciwpancerne Javelin oraz inną amunicję.

W sprawie nowego pakietu głos zabrał już prezydent Ukrainy. "Jestem wdzięczny prezydentowi Joe Bidenowi, Kongresowi i narodowi amerykańskiemu za ogłoszony dzisiaj nowy pakiet pomocy wojskowej" – napisał Wołodymyr Zełenski w serwisie X.

Jak podkreślił, ta pomoc USA pomoże ocalić życie cywilów i wzmocnić ukraińskich wojowników na pierwszej linii frontu. "Stany Zjednoczone utrzymują wiodącą rolę we wspieraniu Ukrainy, co ma znaczenie historyczne. Uniemożliwiając plany Rosji, przybliżamy pokój w Ukrainie i długoterminową stabilność we wspólnocie euroatlantyckiej" – zauważył ukraiński przywódca.

To jednak nie koniec dobrych wieści dla Ukrainy. Kanada przekaże 76 mln dolarów w ramach innej inicjatywy pomocowej, której przewodniczą Niemcy. Rządowi w Berlinie chodzi o zebranie maksimum międzynarodowych funduszy na systemy obrony powietrznej, które zostaną wysłane do Ukrainy.

Kanadyjczycy dali fundusze na niemiecką inicjatywę dla Ukrainy

Minister obrony Kanday Bill Blair i jego niemiecki odpowiednik Boris Pistorius podpisali na wspólnym spotkaniu w Ottawie list intencyjny w sprawie wkładu w niemiecką inicjatywę.

– Ta inwestycja pomoże Ukrainie obronić się przed brutalnymi atakami, które zniszczyły szpitale, elektrownie i bloki mieszkalne oraz zabiły tysiące niewinnych Ukraińców –powiedział dziennikarzom Blair, cytowany przez portal Global News.

Z kolei Pistorius doprecyzował, że systemy obrony powietrznej zakupione za pośrednictwem niemieckiego funduszu mają zostać dostarczone do Ukrainy "w nadchodzących tygodniach".

Rosjanie nacierają w stronę Charkowa

Na Ukrainie tymczasem jest bardzo trudna sytuacja. Jak donosił w piątek The Kyiv Independent, sytuacja na froncie jest bardzo trudna.

Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił właśnie, że ​​siły rosyjskie rozpoczęły nową operację ofensywną wycelowaną w obwód charkowski. – Rosja rozpoczęła nową falę działań ofensywnych w kierunku Charkowa – powiedział Zełenski podczas konferencji prasowej w Kijowie.

Serwis donosi też, że ukraińskie ministerstwo obrony poinformowało wcześniej w piątek, że ​​rosyjskie wojsko podjęło próbę przełamania linii obrony Ukrainy w obwodzie charkowskim. Zełenski przekazał również, iż ukraińskie dowództwo wiedziało o potencjalnej ofensywie w tym kierunku i przygotowywało się na nią.

Ukraina nie zostanie jednak bez broni i pomocy, którą ciągle dostarcza Zachód. Jak informowaliśmy, widać to doskonale po danych Ukraine Support Tracker, które pokazują, który kraj dostarczył najwięcej pomocy militarnej dla Kijowa.

Na pierwszym miejscu są oczywiście USA, które od początku wojny do końca kwietnia wsparły Ukrainę sprzętem za ponad 43 mld euro. Drugie są Niemcy – w tym przypadku mówimy o kwocie 10 mld euro. Na trzeciej pozycji jest Wielka Brytania z ponad 5 mld euro pomocy w formie sprzętu wojskowego. Na kolejnych miejscach są Kanada, Dania, Holandia i potem Polska.