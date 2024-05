Krystyna Pawłowicz w ostrym tonie skomentowała słowa Agnieszki Holland, która wcześniej mówiła o "brutalnej nienawiści wobec niektórych ludzi z innego obozu politycznego". Była posłanka PiS zapytała w swoich mediach społecznościowych: "Marzy pani o zabijaniu Polaków, czy co?"

Krystyna Pawłowicz do Agnieszki Holland: "Marzy pani o zabijaniu Polaków?" Fot. Wojciech Olkusnik/East News, Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Agnieszka Holland została uhonorowana przez "Gazetę Wyborczą" tytułem człowieka roku 2023. W uzasadnieniu podkreślono nie tylko jej artystyczne zasługi, ale też obywatelską odwagę.

Reżyserka udzieliła przy tej okazji wywiadu "GW". Mówiąc o polaryzacji polskiego społeczeństwa przyznała, że i ona nie może się oprzeć negatywnym emocjom.

– Sama czuję się tym zarażona. Trudno jest mi się powstrzymać od brutalnej nienawiści wobec niektórych ludzi z innego obozu politycznego. Walczę z tym. Nie wstydzę się do tego przyznać – stwierdziła Agnieszka Holland.

W dalszej części wywiadu artystka zauważyła też, że jej głośny film "Zielona granica", traktujący o migrantach przedostających się do Polski z Białorusi, pozostaje aktualny. Mimo bowiem zmiany rządu, zasadniczym modyfikacjom nie uległa polityka migracyjna polskich władz. Co więcej, jej zdaniem obecna ekipa niejako uwiarygodniła działania swoich poprzedników w tej materii.

– Chodzi o to, żeby nie dehumanizować osób uchodźczych, które stają się, owszem, narzędziem w ręku Łukaszenki, ale należy ich traktować jak ludzi, zgodnie z wartościami, o któreśmy tak długo walczyli. Nie da się "humanitarnie", jak mówi obecna władza, wypchnąć ludzi na Białoruś, bo są tam torturowani – powiedziała Holland w wywiadzie.

Pawłowicz do Holland: marzy pani o zabijaniu Polaków?

Wywiad z Agnieszką Holland obił się szerokim echem, wzbudzając wiele emocji. Jedną z osób, które postanowiły zabrać głos w tej sprawie była Krystyna Pawłowicz, ex-posłanka PiS, a obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Słowa reżyserki skomentowała w swoim unikalnym i trudnym do podrobienia stylu.

"Ta "humanistka" walcząca niby o prawa człowieka nas "BRUTALNIE NIENAWIDZI"… Co w tym nienawistnym zestawie nikczemnych, demonicznych słów konkretnie oznacza "brutalna nienawiść" do drugiego człowieka ? Marzy pani o zabijaniu Polaków, czy co?…" – napisała Krystyna Pawłowicz w serwisie X (dawniej Twitter).

Internauci wtórują Pawłowicz. Wulgaryzmy pod adresem Holland

Wpis Krystyny Pawłowicz spotkał się z żywymi reakcjami internautów. Większość osób komentujących post wsparło polityczkę. Niektóre komentarze były bardzo ostre w wymowie, nie zabrakło wulgaryzmów.

QUIZ: Najlepszy wynik zrobią pewnie eurosceptycy. Sprawdź, co naprawdę wiesz o UE

Krystyna Pawłowicz vs Agnieszka Holland. To nie zaczęło się wczoraj

Nie jest to pierwsze spięcie, w którym główne role grają Krystyna Pawłowicz i Agnieszka Holland. Jak pisaliśmy w naTemat w 2016 roku, ówczesna posłanka odnosiła się między innymi do następujących słów reżyserki: "Nie wiadomo, co się stanie z tą ustawą antyaborcyjną. Musimy walczyć i być czujne".

Pawłowicz napisała wtedy: "Pani A.HOLLAND wzywa do "czujności w sprawie ustawy antyaborcyjnej",bo "cała ta grupa ideologiczna...,kieruje swoje ostrze przeciwko wolności kobiet". Dodała też: "Jak widać, w wypowiedziach kolejnej już przedstawicielki opozycji - pani A.Holland,coraz wyraźniej pobrzmiewa niemiecki faszyzm" (pisownia oryginalna).

Nieprzyjemnie było też późnym latem 2023 roku, przed premierą filmu "Zielona Granica". Wówczas Pawłowicz komentowała: "Nie będzie cicho p.HOLLAND. Bezmyślny, fejkowy, nieodpowiedzialny, haniebny gadzinowiec szczuje Polaków na ich obrońców! (...). Już dawno wyłączyła się pani z grupy ludzi przyzwoitych. Jest pani chora z nienawiści do Polski".