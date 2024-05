Wycenili majątek Bachledy-Curuś. Tylko spójrzcie na wysokość alimentów od Farrella

Alicja Bachleda-Curuś była w związku z Colinem Farrellem, z którym ma syna Henry'ego Tadeusza. Na co dzień 15-latek mieszka z mamą w Los Angeles. Teraz amerykański portal wycenił majątek polskiej aktorki.

Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell poznali się na planie filmu "Ondine" w 2008 roku. Pomiędzy parą mocno zaiskrzyło, gdyż już rok później na świat przyszedł ich syn Henry Tadeusz Farrell.

Ich związek przetrwał zaledwie do 2011 roku, para pozostaje jednak w dobrych relacjach ze względu na 15-letniego obecnie Henry'ego. Irlandzki aktor podobno nawet dogaduje się z obecnym narzeczonym Bachledy-Curuś.

Jeszcze kilka lat temu media informowały o tym, że Bachleda-Curuś ma otrzymywać od Colina Farrella blisko... 100 tys. zł miesięcznie tytułem alimentów na syna. Mimo to w jednym z wywiadów aktorka podkreśliła, że od wielu lat jest niezależna i nigdy nie prosiła o finansowe wsparcie.

– Od wyjazdu z Polski zrobiłam ok. 20 filmów w Stanach i Niemczech, ale uwagę zwraca tylko to, jakie mam relacje z Colinem, jakie alimenty dostaję i jakiej wielkości mam kredyt. O alimenty nigdy nie występowałam, również nie posiadam wspomnianego kredytu – powiedziała w rozmowie z magazynem "Grazia".

W trakcie wspomnianego wywiadu gwiazda mieszkająca na co dzień w Los Angeles podkreśliła również, że ma bardzo dobre relacje z byłym partnerem i zawsze może na niego liczyć.

– Nie wychowuję Henry'ego sama. Mam z jego tatą bardzo dobre relacje i mimo że nie jesteśmy razem, wychowujemy Henia wspólnie w miłości i przyjaźni. Myślę, że to była i jest najlepsza z opcji – kontynuowała.

Teraz jeden z amerykańskich portali – Idol Networth – pokusił się na wycenę majątku Alicji Bachledy-Curuś. Wyszło na to, że wynosi on 34 mln dol. (ponad 135 mln zł). Przypomnijmy, że aktorka od lat mieszka w posiadłości na prestiżowych Hollywood Hills, niedaleko popularnych studiów filmowych.

Jak podaje "Fakt", wynajem domu, który liczy 225 metrów kwadratowych, w ubiegłym roku kosztował ok. 14 tys. dolarów miesięcznie, a jego wartość rynkowa to ok. 3 mln dolarów. Znajdują się w nim cztery sypialnie oraz trzy łazienki.

Przypomnijmy: Alicja Bachleda-Curuś popularność w Polsce zyskała dzięki roli Zosi w kultowej ekranizacji "Pana Tadeusza". Jej kariera aktorska w kraju nabrała zaskakującego tempa i nie trzeba było długo czekać, by została również doceniona "w wielkim świecie" za oceanem.