Nowy Duster w słońcu Hiszpanii. Testujemy trzecią generację kultowego SUV-a

Skąpana w kwietniowym słońcu, romantyczna Andaluzja była miejscem testów nowego Dustera trzeciej generacji, będącego kontynuacją modelu, który stał się ikoną marki Dacia i symbolem jej sukcesu.

Fot. Materiały prasowe Dacia

Historia Dustera sięga 2010 roku, kiedy to został wprowadzony na rynek pierwszy model kompaktowego SUV-a, szybko zdobywając uznanie wielu kierowców. Po 7 latach producent zaprezentował Dacię Duster II, a w 2021 model ten przeszedł lifting.

W marcu 2024 w Genewie odbyła się publiczna premiera Dacii Duster III, a w czerwcu tego roku samochody trafią już do klientów.

Niewątpliwie jest to jedna z najbardziej oczekiwanych premier motoryzacyjnych tego roku. Biorąc pod uwagę fakt, że w bardzo atrakcyjnej cenie dostajemy naprawdę dobre auto z wieloma zaletami, myślę, że potencjał ogromny. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że zobaczyłam i doświadczyłam więcej niż się spodziewałam.

Właśnie w południowej Hiszpanii mogliśmy nie tylko Dustera zobaczyć, ale też przetestować, pokonując malowniczą trasę między lotniskiem w Maladze a Sotogrande, niedaleko Gibraltaru.

Z całą pewnością przepiękne krajobrazy tych okolic wzmogły ekscytację, jednak bardzo pozytywne wrażenia zawdzięczam samemu bohaterowi tego spotkania. Zarówno na trasie prowadzącej przez tereny bardziej górzyste, jak i drogą nad wybrzeżem można było przetestować 2 modele Dustera III: HYBRID 140 i TCe 130.

I była to krótka, ale bardzo przyjemna przygoda, z rozbudzoną ochotą na kontynuację – mam nadzieję już w Polsce.

Nowy Duster z dumą prezentuje swój odnowiony design, zachowując jednocześnie walory stylistyczne poprzedniej generacji i wygląd stabilnego, wytrzymałego SUV-a.

Ponadczasowy charakter zapewnia dość prosta stylistyka, bez zbędnych udziwnień i gadżetów. Duster III wygląda nowocześnie, a jednocześnie solidnie, z outdorowym charakterem, który podkreślają m.in. boczne osłony krawędzi nadwozia oraz osłony nadkoli odporne na zadrapania i zarysowania.

Te i jeszcze inne elementy wykonano z nowego, wytrzymałego tworzywa Starkle zawierającego do 20 proc. materiałów pochodzących z recyklingu. Ogólnie warto nadmienić, że w nowym Dusterze niemal 20 proc. tworzyw sztucznych w nim zastosowanych pochodzi z odzysku. Nie znajdziemy tu chromowanych elementów ozdobnych, czy tym bardziej skóry pochodzenia zwierzęcego, z których Dacia zrezygnowała.

Przechodząc do wnętrza – jest estetycznie i solidnie. Mamy tutaj liczne elementy powstałe z materiałów przetworzonych, co jest bardzo na plus dla marki.

Ilość miejsca zarówno na przednich jak i tylnych fotelach jest w zupełności wystarczająca dla użytkowników. Dla rodzin z dziećmi na szczególną uwagę zasługuje jedna z wersji, a mianowicie Extreme, dzięki specjalnej, łatwo zmywalnej tapicerce microcloud, co przy małych dzieciach znacznie ułatwi zachowanie czystości.

Prawdziwą perełką jest pakiet "Sleep", który będzie oferowany w nowym Dusterze. Jest to prosty i przystępny cenowo pakiet wyjmowanych elementów, pełniący 3 podstawowe funkcje: podwójnego łóżka (o długości 1,90 m i szerokości do 1,30 m), które jedna osoba może rozłożyć w mniej niż dwie minuty, stolika i schowka. Testowaliśmy ją w naTemat.pl nowym Joggerze.

Sama przestrzeń bagażowa natomiast jest wyższa i szersza, a pojemność została zwiększona o 15 proc., do 517 litrów. A jeśli potrzebujemy więcej miejsca – sprawdzi się nowy bagażnik dachowy, który można bezproblemowo zamocować na modułowych relingach.

Niewątpliwie fajnym udogodnieniem okazuje się YouClip, czyli opracowany przez Dacię prosty, pomysłowy i praktyczny system bezpiecznego mocowania szeregu dedykowanych akcesoriów w kluczowych miejscach w kabinie np. na desce rozdzielczej, w zagłówkach czy w bagażniku.

Punkty mocowania YouClip mogą posłużyć do zamocowania np. uchwytu na smartfon, tablet, kieszeni na drobne przedmioty, uchwytu na kubek, czy w bagażniku zaczepu na torbę lub przenośną lampkę. Niby drobnostka, ale jakże pomysłowa i funkcjonalna.

Kolejnym ułatwieniem jest bezprzewodowa ładowarka do smartfonów, umieszczona na środkowej konsoli w zasięgu kierowcy i pasażera, montowana w standardzie w nowym Dusterze Journey oraz w opcji w wersji Extreme.

Nowy Duster wpisuje się w zrównoważone podejście do motoryzacji oferując nie tylko zwiększone wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu, ale też hybrydowe napędy oparte na technologii mild hybrid i full hybrid.

Zacznijmy od wersji 140 Hybrid czyli pełnej hybrydy, którą mieliśmy okazję na jazdach testować. Na ten napęd składa się 4-cylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,6 l i mocy 94 KM, silnik elektryczny o mocy 49 KM oraz zelektryfikowana automatyczna skrzynia biegów.

I tej wersji, jako fanka automatów, zdecydowanie w mojej ocenie zwiększających komfort i wygodę jazdy, będę trzymać się szczególnie. Auto pozwala skutecznie odzyskiwać energię podczas hamowania silnikiem.

Producent podaje, że poruszanie się po mieście w trybie w pełni elektrycznym jest możliwe nawet przez 80 proc. czasu jazdy, zużywając o 20 proc. energii mniej w cyklu mieszanym i nawet o 40 proc. w cyklu miejskim, natomiast ruszanie z miejsca odbywa się zawsze w trybie w 100 proc. elektrycznym.

A jak było w praktyce? 140-tka prowadziła się przyjemnie i płynnie, zarówno podczas miejskiego przejazdu przez lekko zakorkowaną Malagę czy Marbelle, jak i po poza miastami, uzyskując odpowiednie przyśpieszenie wtedy, kiedy tego potrzebowaliśmy.

Druga wersja TCe 130 łączy w sobie 3-cylindrowy, turbodoładowany silnik benzynowy nowej generacji o pojemności 1,2 litra z systemem miękkiej hybrydy (mild hybrid) 48 V. System ten wspomaga silnik spalinowy w fazach rozruchu i przyspieszania, obniżając średnie zużycie paliwa i emisję dwutlenku węgla.

TCe 130 jest dostępny z 6-biegową manualną skrzynią biegów w wersjach 4X2 i 4X4. I właśnie wersja z napędem 4x4 świetnie sprawdzi się podczas bardziej wymagającej, terenowej jazdy. Oferowane jest tutaj 5 trybów jazdy: auto, śnieg, błoto/piasek, off-road i eko, a więc dopasujemy nasz tryb jazdy do każdych niemal warunków i okoliczności.

W ofercie Dacii jest również wersja ECO-G 100 z systemem zasilania LPG (dwupaliwowy silnik benzyna-LPG). Modele Dacii z fabrycznie montowaną technologią LPG cieszą się ogromnym powodzeniem klientów generując niezaprzeczalnie oszczędności w eksploatacji.

Nic dziwnego, bo nowy Duster oferuje dzięki dwóm zbiornikom o łącznej pojemności niemal 100 litrów zasięg sięgający 1400 kilometrów, przy czym zbiornik LPG zamontowany jest pod podłogą, a więc nie zakłóca przestrzeni ładunkowej.

W Dacii Duster III znajdziemy również systemy wspierające kierowcę takie jak rozpoznawanie znaków, kontrola predkości, ostrzeganie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu i asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny system wspomagania nagłego hamowania, wspomaganie parkowania tyłem, system monitorowania czujności kierowcy i połączenie alarmowe (eCall). Dzięki przyciskowi "My Safety" możemy również ustawić własną konfigurację tychże systemów wspomagania.

Na uwagę zasługuje też gama technologii pokładowych. Choć do obsługi kluczowych funkcji mamy tutaj fizyczne przyciski, co wielu z nas z pewnością ucieszy, na wyposażeniu jest też nowy system multimedialny z centralnym ekranem dotykowym o przekątnej 10,1 cala.

Ekran ten jest montowany w standardzie poczynając od poziomu wyposażenia Expression i oferowany z dwoma pakietami multimedialnymi: Media Display w standardzie w Expression i Extreme (4-głośnikowy system audio oraz Apple CarPlay TM i Android Auto TM) i Media Nav Live dostępny w standardzie w wersji Journey i w opcji w wersji Extreme i Expression (dodatkowo nawigacja z dostępem do Internetu i informacjami o warunkach drogowych w czasie rzeczywistym oraz system audio 3D z sześcioma głośnikami). Na pokładzie mamy też nowy, 7-calowy cyfrowy zespół zegarów i wskaźników.

Ogólne wrażenia?

Auta prowadziło się bardzo przyjemnie, płynnie i intuicyjnie. Podczas jazdy można było swobodnie rozmawiać z współtowarzyszami podróży, nawet siedząc na tylnych siedzeniach, co oznacza dobre wyciszenie auta.

Samochód ma sporo systemów wspierających jazdę, designersko jest pomysłowy i bardzo ładny, a dodatkowo z poczuciem humoru. Co mam na myśli? Otóż rozbawiła nas lekko nawigacja, która czasami wydawała komunikaty w niewłaściwej dla języka polskiego formie, ale jak sądzę producent poprawi ten szczegół w autach, które trafią do Polski.

Wersja 140 Hybrid to idący z duchem czasu model w pełni hybrydowy, ekonomiczny i przede wszystkim to co ważne dla mnie w automacie. Wersja TCe 130 4x4 to z kolei naprawdę drapieżne, radzące sobie w każdych warunkach auto. No i opcja z LPG dla oszczędnych.

Na koniec zostawiłam jeszcze jedną dobrą wiadomość. Ceny nowej Dacii Duster zaczynają się od 79 900 zł (ECO-G 100, czyli z seryjną instalacją LPG) i kończą na 117 400 zł w przypadku Hybrid w wersji Extreme i Journey. Wersja TCe 130 4×4 to koszt 106 400 zł przy wersji Expression oraz 112 400 zł wersje Extreme i Journey.

To naprawdę bardzo konkurencyjna propozycja przy tym co Dacia nam oferuje, a oferuje z pewnością niezrównany na rynku stosunek ceny do parametrów użytkowych.

Przyznam, że po tym spotkaniu z Dusterem jestem miło zaskoczona i można powiedzieć oczarowana. To solidne auto, o outdorowym designie i dobrych parametrach, a przy tym najtańszy SUV w swojej klasie.

"Wyższy poziom Dustera" czyli hasło, które towarzyszyło prezentacji doskonale oddaje ten model, który faktycznie wykonał duży skok naprzód zarówno jeśli chodzi o parametry użytkowe, technologie zwiększające bezpieczeństwo i komfort, jak i unowocześniony design auta. Poznajcie nowego Dustera, a na pewno będziecie pozytywnie zaskoczeni.

Informacyjnie:

Gama wyposażenia i najważniejsze elementy dostępne w standardzie:

Duster Essential: Media Control, stałe relingi dachowe, manualna klimatyzacja, 6 poduszek powietrznych, czujniki parkowania tyłem.

Duster Expression: wyposażenie Essential + 17-calowe aluminiowe felgi, 7-calowy cyfrowy zespół zegarów, 10,1-calowy centralny ekran dotykowy z systemem multimedialnym Media Display i bezprzewodową replikacją AppleCarPlay TM /Android Auto TM , kamera cofania.

Duster Extreme: wyposażenie Expression + modułowe relingi dachowe, zmywalna tapicerka TEP microcloud,gumowe dywaniki podłogowe i wykładzina bagażnika, automatyczna klimatyzacja, system YouClip „3 w 1”, elementy ozdobne wnętrza i nadwozia w kolorze brązowo-miedzianym.

Duster Journey: wyposażenie Expression + 18-calowe aluminiowe felgi, automatyczna klimatyzacja, automatyczny hamulec postojowy, bezprzewodowa ładowarka do smartfonów, system multimedialny Media Nav Live z nawigacją z dostępem do Internetu, system audio Arkamys 3D Sound System z 6 głośnikami.

