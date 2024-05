Tajna rosyjska baza nuklearna może się znajdować w odległości zaledwie 300 kilometrów od polskiej granicy. Do takich szokujących ustaleń doszli dziennikarze "The New York Times", którzy przeanalizowali zdjęcia satelitarne.

Tajna rosyjska baza nuklearna na Białorusi. Niedaleko od granicy z Polską Fot. NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/East News, Koba/X

Według "The New York Times" Rosja buduje na Białorusi bazę, w której mogą być składowane głowice nuklearne. W tekście opublikowanym przez gazetę podano konkretną lokalizację – wieś Osipowicze w obwodzie mohylewskim. Miejsce to znajduje się w pobliżu Mińska, nieco ponad 300 kilometrów na wschód od granicy z Polską.

Do szokujących wniosków dziennikarze śledczy NYT doszli analizując, wraz ze specjalistami, zdjęcia satelitarne. Zauważono, że w samym sercu Białorusi, na terenie starej bazy wojskowej, powstają nowe obiekty posiadające zabezpieczenia typowe dla rosyjskiej infrastruktury nuklearnej. Wiele z nich widać na fotografiach opublikowanych przez dziennik, które obiegły już sieć i wzbudzić duży niepokój wśród internautów.

Eksperci do spraw broni nuklearnej i kontroli zbrojeń, z którymi rozmawiali dziennikarze, zwracają uwagę na obszar otoczony aż trzema rzędami ogrodzenia. Ich uwagę przykuła też zadaszona strefa załadunku połączona z budynkiem przypominającym bunkier z czasów ZSRR. Wspomina się też o specjalnym punkcie kontroli bezpieczeństwa oraz nowym systemie obrony przeciwrakietowej.

Putin już w 2023 roku mówił o rozmieszczeniu broni nuklearnej na Białorusi

Ustalenia te korespondują z zapowiedziami prezydenta Rosji Władymira Putina, który na początku 2023 roku zapowiadał budowę specjalnego magazynu taktycznej broni nuklearnej na Białorusi.

Później, w czerwcu ubiegłego roku Putin mówił podczas Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu, że pierwsze ładunki jądrowe zostały już dostarczone na terytorium Białorusi. – To jest pierwsza część. Ale do końca lata, do końca roku, zakończymy tę pracę – stwierdził Putin, którego słowa przytaczał wówczas serwis businessinsider.com.pl.

Rosyjski magazyn broni nuklearnej na Białorusi ma przestraszyć państwa NATO

"Jeśli Rosja rzeczywiście przeniesie broń atomową w to miejsce, będzie to pierwszy przypadek przechowywania jej poza granicami kraju od upadku Związku Radzieckiego w 1991 r." – czytamy w "The New York Times".

"Rosja ma już głowice nuklearne na własnym terytorium, w pobliżu Ukrainy i krajów NATO, ale lokując niektóre z nich na Białorusi, Kreml wydaje się próbować zaakcentować zagrożenie nuklearne i wzmocnić swoje nuklearne środki odstraszania" – pisze też amerykańska gazeta.

Cytowany przez "NYT" Hans Kristensen z Federacji Naukowców Amerykańskich, który był jednym z ekspertów analizujących zdjęcia satelitarne powiedział: – Zdaje się to mieć na celu wytrącenie z równowagi najbardziej wysuniętych na wschód państw członkowskich NATO, ale nie zapewni Rosji nowej znaczącej przewagi militarnej w regionie.

