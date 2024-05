Orki to jedne z piękniejszych zwierząt, które żyją w wodach u wybrzeży Europy i Afryki. Nie jest ich wiele, dlatego ich zobaczenie bywa niezwykłym doświadczeniem. Swojego spotkania z tymi zwierzętami miło nie będą wspominali jednak turyści, których żaglówkę orki zatopiły podczas ataku.

Orki to istne morskie olbrzymy. W przypadku samic ich rozmiar sięga do 7 metrów, a waga to nawet 5 ton. Jeszcze większe bywają samce. Turyści zapominają często, że te stworzenia potrafią być śmiertelnie niebezpieczne. Zwłaszcza że jedna z ich grup zachowuje się w bardzo nietypowy sposób.

Orki wróciły do polowania na łodzie. Zatonęła żaglówka turystów

W niedzielę 12 maja chwilę przed 9 rano turyści pływający w pobliżu Cieśniny Gibraltarskiej zostali zaatakowani przez stado orek. Zwierzęta w tym regionie, jako jedyne na świecie, zachowują się w bardzo nietypowy, ale równocześnie dokładnie przemyślany sposób.

Osobniki zaczęły uderzać w kadłub 15-metrowej żaglówki, którą podróżowały dwie osoby. Celem ich ataku, podobnie jak dotychczas, padł ster jednostki, dlatego turyści nie mieli jak uciekać.

Następnie zwierzęta skupiły się na uderzaniu w jednostkę, doprowadzając najpierw do przecieku, a ostatecznie również do zatopienia łodzi. Widząc, co się dzieje, turyści uwięzieni na pokładzie poprosili o pomoc hiszpańskie i marokańskie służby.

Te pierwsze wysłały po nich helikopter, drugie zaalarmowały pobliski tankowiec. To właśnie na jego pokład ewakuowały się zaatakowane osoby. Chwilę później ich żaglówka poszła na dno.

Co się dzieje z orkami w Cieśninie Gibraltarskiej? Nikt tego nie rozumie

Do podobnych ataków w tym regionie dochodzi od 2020 roku. W tym czasie zwierzęta zatopiły siedem jednostek. Najpierw podejrzane było zachowanie trzech osobników. Jednak z obserwacji naukowców wynika, że teraz na "zabawę" z łodziami decyduje się aż 15 orek.

Co je do tego skłania? To właśnie pozostaje największą zagadką dla badaczy w tym regionie. Najbardziej prawdopodobne są dwa scenariusze – zwierzęta są zainteresowane jednostkami i szukają zabawy. Druga sugeruje, że to nie rozrywka, a atak na człowieka w obliczu zagrożenia.

Przed rokiem sytuacja w tym regionie świata z powodu ataku orek na łodzie była bardzo trudna. W sierpniu 2023 media społecznościowe obiegło nagranie, na którym widać, jak grupa turystów, których łódź została zaatakowana, postanowiła odpowiedzieć na agresję ze strony zwierząt.

Wyjęli broń i zaczęli do nich strzelać. W kierunku ludzi ruszyła fala krytyki, a sprawą zainteresowały się miejscowe władze.

Jak uniknąć ataku orki? Sprawa nie jest prosta

Po niedzielnym ataku hiszpańskie media zaczęły rozpisywać się na temat tego, co mogą zrobić turyści, aby uchronić się przed atakiem, lub żeby nie prowokować bardziej zwierząt, które już się nimi zainteresowały.

Hiszpańskie Ministerstwo Przekształceń Biologicznych wydało specjalny przewodnik, w którym przypomina kapitanom i turystom, jak powinni zachować się w razie ataku. Podstawowa zasada to trzymać się blisko brzegu. Tam ryzyko zauważenia przez zwierzęta jest mniejsze.

Jeśli już jednak dojdzie do spotkania, wówczas kapitanowie nie powinni się zatrzymywać. Wręcz przeciwnie. Należy skupić się na jak najszybszym ruszeniu w stronę brzegu. Załoga powinna również unikać zbliżania się do burt i wychylania się przez nią.