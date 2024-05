"Jesteśmy na regularnej wojnie". Ważny członek rządu o zagrożeniu ze strony Rosji i Białorusi

W ostatnim czasie dużo mówi się, że Rosja i marionetkowa władza na Białorusi zagrażają Polsce. Widać to choćby po tym, co dzieje się na naszej wschodniej granicy. We wtorek premier Donald Tusk przekazał, że coraz częściej mamy do czynienia ze "zorganizowanymi grupami młodych mężczyzn w wieku 18-30 lat, którzy są bardzo agresywni". Jakby tego było mało, oba te kraje zaangażowały się w "regularną wojnę" w cyberprzestrzeni przeciw Polsce. Przez pierwsze trzy miesiące tego roku było aż 40 tys. poważnych incydentów na tym polu.