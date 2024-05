W ostatnich dniach mamy dość ładną, słoneczną pogodę, ale od środy czeka nas niespodzianka – mimo ciepła pojawi się też wiatr, który obniży odczuwalną temperaturę.

Słońce tylko "na papierze". To zjawisko zdominuje najbliższe dni w pogodzie. Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER

IMGW w najnowszej pogodzie podało, że w środę będzie zachmurzenie małe, a na wschodzie i w górach okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 15-16°C na wschodzie, około 18°C w centrum, do 20-21°C na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni i południowo-wschodni – ok. 45-55 km/h.

W najbliższych dniach będzie dość ciepło, ale... też bardzo wietrznie!

W czwartek nadal utrzyma się zachmurzenie małe i tylko na południowym zachodzie będzie umiarkowane. Tam pojawią się też przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C na wschodzie, około 19°C w centrum, do 22°C miejscami na zachodzie i południu. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami porywisty, a na północnym zachodzie w porywach do 55 km/h – południowo-wschodni i wschodni.

Jeśli chodzi o koniec tygodnia, to w piątek zachmurzenie będzie również małe i umiarkowane. Temperatura wyniesie od maksymalna od 18°C do 22°C, chłodniej w obszarach podgórskich Karpat (17°C) i w rejonie Helu (14°C). Wiatr będzie umiarkowany, miejscami porywisty, na północnym zachodzie w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni i wschodni.

Nie można wykluczyć, że w niektórych miejscach pojawią się burze

W sobotę będzie podobna pogoda, ale miejscami wystąpią opady deszczu, a w centrum i na wschodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 10-13°C na południu, około 18°C w centrum, do 20-21°C na północy i nad morzem od 14°C do 16°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a nad morzem oraz w czasie burz wiatr porywisty.

W niedzielę znów zachmurzenie umiarkowane oraz duże z przelotnymi opadami deszczu i tylko na północnym wschodzie zachmurzenie małe i tu bez opadów. Temperatura maksymalna od 19°C do 23°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

Dodajmy przy okazji, ze wiadomo już nieco o pogodzie latem. Prognoza pogody na wakacje 2024 wstępnie została zaprezentowana już przez rzecznika prasowego IMGW Grzegorza Walijewskiego. "Niewykluczone, że w czerwcu na zachodzie kraju będą upały do 36 stopni Celsjusza" – alarmował synoptyk cytowany przez RMF FM.

Co gorsza, synoptycy oceniają, iż fale upałów nie będą krótkie – potrwają nawet cztery-pięć dni i towarzyszyć będą im noce tropikalne. IMGW prognozuje również, iż rekordowo ciepłemu latu w Polsce towarzyszyć będą nieodłącznie niebezpieczne zjawiska takie, jak burze, ulewy, gradobicia, wichury, a nawet trąby powietrzne.