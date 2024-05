Połamali nogi Zgredkowi i uciekli. Popularna polska kawiarnia szuka wandali

Kawiarnia Alohomora w Katowicach, która inspiruje się światem z książek i filmów o Harrym Potterze, zamieściła w mediach społecznościowych apel. Ktoś złamał nogi Zgredka, który siedział na ławce w lokalu. Właściciele szukają sprawców.

Atrakcje związane z serią "Harry Potter" J.K. Rowling znajdziemy niemalże na całym świecie. Fani Harry'ego, Rona i Hermiony nagminnie odwiedzają miejsca, które zainspirowały autorkę bestsellerów do napisania siedmiu tomów przygód młodych czarodziejów.

Kawiarnia The Elephant House w Edynburgu, w której pisarka miała stworzyć szkic kultowej powieści na serwetce, nadal cieszy się zainteresowaniem wśród potterheadów. Podobnie lokacje, w których kręcono filmy z Danielem Radcliffem, Rupertem Grintem i Emmą Watson (m.in. Freshwater West Beach w walijskim hrabstwie Pembrokeshire, gdzie pochowano ekranowego Zgredka).

Kawiarnia Alohomora szuka wandali, którzy zniszczyli Zgredka

W Katowicach - podobnie jak i w wielu innych dużych miastach w Polsce - także znajdziemy lokal, który klimatem i nazwą przywodzi na myśl "Harry'ego Pottera". Kawiarnia Alohomora, która mieści się przy ulicy Tylnej Mariackiej 5A, ma obecnie do czynienia z wandalami.

Właściciele kawiarni opublikowali na Facebooku apel, z którego dowiadujemy się, że ktoś zniszczył figurkę przedstawiającą Zgredka. Siedzący na ławce skrzat domowy z "Komnaty Tajemnic" stracił nogi. Dotąd goście lokalu robili sobie z nim zdjęcia.

"Potrzebuję waszej pomocy ! W nocy ktoś połamał mi nóżki! Chciałem robić z wami zdjęcia, wczoraj nawet dostałem specjalne tło, aby lepiej się z wami prezentować" – czytamy w mediach społecznościowych.

Do zdarzenia miało dojść w nocy z piątku na sobotę (10 i 11 maja). "Tymczasem moje Panie ściągają nagranie z monitoringu, które znajduje się na Mariackiej Tylnej. Muszę znaleźć sprawcę, bo jeżeli mam tu wrócić to nie może się to więcej powtórzyć. Pomóżcie Zgredkowi" – dodali właściciele Kawiarni Alohomora.

Internauci od razu zareagowali na apel katowickiego lokalu. "Za taką zbrodnię osoba powinna całe życie spędzić w Azkabanie"; "Ludzie to świnie... naprawdę. Co im ten Zgredek przeszkadzał"; "Jak tak można? To jej po prostu okropne" – widzimy w komentarzach.

J.K. Rowling kłóci się z gwiazdorem "Harry'ego Pottera"?

J.K. Rowling od kilku lat wypowiada się kontrowersyjnie na temat osób transpłciowych. W swoich postach na portalu X (dawnym Twitterze) często podkreśla, że trans kobiety nie są kobietami, co zrodziło pod jej adresem oskarżenia o bycie TERF-em, czyli radykalną feministką wykluczającą osoby trans. W jednym z ostatnich wpisów na portalu X (dawnym Twitterze) pisarka zasugerowała, że "celebryci, którzy przytulili się do ruchu mającego na celu podważanie trudnych do zdobycia praw kobiet", mogą zachować swoje przeprosiny dla siebie.

Na odpowiedź Daniela Radcliffe'a nie trzeba było długo czekać. – Nadal będę wspierać osoby LGBTQ+ i nie mam w tej kwestii nic więcej do dodania – wyjaśnił odtwórca "chłopca, który przeżył". – Oczywiście, że "Harry Potter" nie powstałby bez niej. [...] To jednak nie oznacza, że jesteś komukolwiek winny przeprosiny za coś, w co wierzysz – dodał.

