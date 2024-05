Piękna pogoda nie będzie trwać cały weekend. Wydano ostrzeżenia przez niebezpiecznymi zjawiskami

Czeka nas załamanie pogody: w sobotę i niedzielę prawie w całym kraju wystąpią burze. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla niektórych regionów i przestrzega przed gwałtownymi wzrostami poziomu wody. To nie koniec złych wiadomości.

W weekend czekają nas burze Fot. AA/ABACA/Abaca/East News

Pogoda na sobotę 18 maja. Ostrzeżenia IMGW przed burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przez burzami. "Miejscami prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do 20 – 25 mm oraz porywy wiatru do około 70 km/h. Możliwy mały grad" – czytamy.

Ostrzeżenia obowiązują prawie w całym kraju z wyjątkiem północno-wschodniej części Polski. "Bezpieczne" są, chociażby: Gdynia, Gdańsk, Elbląg, Olsztyn, Ostrołęka, Łomża, Białystok i Siedlce. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 22.

"Burze wystąpią po południu i wieczorem w wielu miejscach z wyjątkiem północno-wschodniej części Polski, a ich rozwój będzie wspierany głównie przez strefę frontu atmosferycznego, rozciągającego się od Pomorza Zachodniego po Podkarpacie, oraz zbieżność wiatru" – dodaje IMGW.

Co oznacza ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia? "Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne" – czytamy.

"Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej" – dodaje IMGW.

Jaka czeka nas jeszcze pogoda w sobotę 18 maja? "W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. (...) Suma opadów deszczu do 25 mm. Temperatura maksymalna od 16°C do 24°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni i południowy. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h" – informuje Instytut.

W nocy temperatura spadnie do 10-13 st. C, również pojawią się opady i burze. Na południu Polski wystąpią mgły, które ograniczą widoczność do 400 m, więc zalecana jest ostrożność kierowców.

IMGW wydało ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia na sobotę 18 maja

Ostrzeżenia IMGW przed burzami to nie wszystko. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenia hydrologiczne. Te powiązane są ze spodziewanymi burzami i dotyczą gwałtownych wzrostów stanów wody.

"Na obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, zwłaszcza na małych ciekach oraz w obszarach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody" – alarmują synoptycy. Ostrzeżenia obowiązują na południu Polski.

W sobotę możemy również słabiej się czuć, co również związane jest z załamaniem pogody. "W Polsce południowej i południowo-zachodniej burzowa pogoda przez większość dnia będzie niekorzystnie wpływać na organizm człowieka; w godzinach wieczornych, po wygaśnięciu burz, niekorzystny wpływ pogody gdzieniegdzie osłabnie do obojętnego" – czytamy na X.

Pogoda na niedzielę 19 maja. Będą burze

IMGW nie wydało jeszcze ostrzeżeń na niedzielę 19 maja, ale te nie są wykluczone. Dzień będzie pochmurny, a w całym kraju również wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze (również w nocy). Gdzieniegdzie może pojawić się również grad. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz może momentami osiągnąć prędkość nawet 70 km/h.

Maksymalna temperatura w sobotę to 25 st. C, ale chłodniej będzie nad morzem oraz w Karpatach i Sudetach (19-22 stopnie). Z kolei w nocy ochłodzi się do nawet 10-13 st. C i od 7 do 9 st. C w rejonach podgórskich.

