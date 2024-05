Za nami 15. edycja "Mam talent". Poznaliśmy zwycięzcę programu. Podczas finału, który stacja TVN wyemitowała w sobotni wieczór (18 maja), nie brakowało emocji. Jurorka Julia Wieniawa po jednym z występów zalała się łzami.

Julia Wieniawa wzruszyła się po jego występie. Fot. kadr z programu "Mam talent" // Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Wiemy, kto wygrał "Mam talent"

W ostatnich latach TVN zrobił przerwę w emisji kolejnych edycji "Mam talent". Format jednak powrócił w najnowszej, wiosennej ramówce stacji. Zaprezentowało się w nim wielu wyjątkowo utalentowanych uczestników. Wśród nich byli m.in. tancerze, muzycy, akrobaci, raperzy czy iluzjoniści.

W roli jurorki debiutowała Julia Wieniawa. Marcin Prokop, który wcześniej był prowadzącym, tym razem też oceniał występy. Za stołem jurorskim od lat zasiada również Agnieszka Chylińska.

W najnowszej odsłonie show zmienili się również prowadzący. Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski dbali o to, aby produkcja przebiegała w zaplanowany sposób.

18 maja późnym wieczorem widzowie dowiedzieli się, kto wygrał 15. edycję "Mam talent". Okazało się, że pierwsze miejsce zdobył Bartek Wasilewski. Nastolatek już podczas castingów skradł serce Chylińskiej, która wcisnęła Złoty Przycisk. W ten sposób młody raper trafił prosto do półfinałów.

Bez większego problemu przeszedł do wielkiego finału, który... zwyciężył. Zaprezentował przejmujący i szczery kawałek.

Julia Wieniawa nie mogła powstrzymać łez

W finale "Mam talent" emocje sięgały zenitu. Jeden z finalistów nawet wywołał łzy u Julii Wieniawy. Aktorkę zachwycił występ tancerza Tymoteusza Sobczyka.

Uczestnik wykonał swoją choreografię do piosenki "Mamo moja", którą Maciej Musiałowski zaprezentował w 2015 r. na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej. Wieniawa, która prywatnie przyjaźni się z Musiałowskim, nie mogła powstrzymać płaczu po tym show.

Gdy Sobczyk skończył tańczyć, podbiegła do niego i go przytuliła. – Jesteś artystą, jesteś wielki, kocham cię – wyznała rozemocjonowana.

– Twój taniec mnie jak zwykle porusza, jesteś tańczącą prawdą, ale wybór tej piosenki mnie tak zaskoczył i poruszył... Piosenka, którą napisał Maciek Musiałowski na galę PPA, to od tego zaczęła się jego kariera, piosenka absolutnie wzruszająca. Ty jeszcze podbiłeś jej znaczenie. Ja znam kontekst powstania tej piosenki. Poruszyłeś wszystkie moje struny, a ja naprawdę rzadko się wzruszam. Tylko na tobie się wzruszam – mówiła aktorka.

– Jerzy Maksymiuk powiedział kiedyś: "Nie ma wielkiej sztuki bez rzemiosła. Jeśli do niego dołącza się talent, zbliżamy się do artyzmu. Jeśli wielki talent, już do geniuszu". I to jest o tobie – skwitowała Wieniawa.