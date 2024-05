15. edycja "Mam talent" zakończyła się 18 maja. Zwycięzcą został początkujący raper Bartek Wasilewski. W programie nie brakowało skrajnych emocji. Po telewizyjnej emisji produkcja zaczęła prowadzić live na Facebooku. Tam jurorka Julia Wieniawa zaliczyła wpadkę. Widzowie mogli usłyszeć wiązankę wulgaryzmów.

Julia Wieniawa zaliczyła wpadkę w "Mam talent". Fot. Facebook / Mam Talent TVN

Wpadka Julii Wieniawy

Aktorka dała się ponieść emocjom po finale "Mam talent". Na oficjalnym profilu programu zaczęła się transmisja live ze studia, gdzie chwilę wcześniej ogłoszono, kto zajął pierwsze miejsce w talent-show.

W pierwszych momentach nagranie było bardzo chaotyczne. Prezenterzy, w tym Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski przygotowywali się do rozmowy. Nagle w kadrze pojawiła się Julia Wieniawa.

Pełna pozytywnych emocji po odcinku podeszła do Pirowskiego, przytuliła go i miała powiedzieć: – Za***iście, k***a, ro*jebaliśmy to.

Słowa gwiazdy zacytował Pudelek. Można mieć jednak problem z ich odsłuchaniem, bo nie wszyscy przed kamerami mieli już podpięte mikrofony. Gdy Wieniawa dowiedziała się, że to, co przed chwilą zrobiła, poszło na żywo, była w szoku i nieco się zawstydziła.

Finał "Mam talent". Zwyciężył młody raper

Dodajmy, że w ostatnich latach TVN miał przerwę w emisji kolejnych edycji "Mam talent". Format jednak powrócił w najnowszej, wiosennej ramówce stacji. Zaprezentowało się w nim wielu wyjątkowo utalentowanych uczestników. Wśród nich byli m.in. tancerze, muzycy, akrobaci, raperzy czy iluzjoniści.

W show zmienili się jurorzy i prowadzący. Występy oceniała debiutująca Julia Wieniawa. Marcin Prokop, który wcześniej był prowadzącym, tym razem został jurorem. Ze starego składu jury została natomiast Agnieszka Chylińska.

Z kolei Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski dbali o to, aby produkcja przebiegała w zaplanowany sposób. 18 maja późnym wieczorem stało się jasne, kto wygrał 15. edycję "Mam talent".

Triumfował Bartek Wasilewski. Nastolatek już podczas castingów skradł serce Chylińskiej, która wcisnęła Złoty Przycisk. W finale wykonał przejmujący i szczery kawałek. Dostał najwięcej głosów i zwyciężył program.