Sprawdziłem, dlaczego warto odwiedzić Saksonię i zakochałem się w tym regionie Niemiec

Saksonia ma niemały powód do dumy. To właśnie w tym regionie Niemiec znajduje się malownicze miasto Chemnitz, które zyskało zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2025. To świetny punkt na turystycznej mapie. Sprawdziłem za was, dlaczego warto tam pojechać!

Chemnitz Europejską Stolicą Kultury 2025. Dlaczego warto tam pojechać? Fot. Kamil Frątczak, naTemat.pl

Niemcy to kraj, który zachwyca swoimi malowniczymi krajobrazami, tradycją i kulturą. Z pewnością kojarzycie popularny Oktoberfest, Bramę Brandenburską w multi-kulturalnym Berlinie, czy chociażby Frankfurt wyglądający niczym niemieckie Chicago.

Jednak jednym z najciekawszych miejsc w tym kraju okazała się dla mnie Saksonia. To właśnie tam, niedaleko Drezna, położone jest czarujące miasto Chemnitz, które zyskało zaszczytne miano Europejskiej Stolicy Kultury 2025.

Chemnitz Europejską Stolicą Kultury 2025. Dlaczego warto tam pojechać?

Przyznam szczerze, że na liście miejsc, które chciałbym odwiedzić, kiedyś nie znaleźlibyście Saksonii. Dziś wiem, że był to błąd. Gdyby nie fakt, że właśnie Chemnitz – trzecie co do wielkości miasto w tym regionie – uzyskało tytuł przyszłej Stolicy Kultury, pewnie nigdy bym się tam nie wybrał. Jednak ciekawość zwyciężyła, a ja już wiem, dlaczego warto tam pojechać!

Powinniście wiedzieć, że jeszcze do niedawna, a dokładnie do 1990 roku miasto to nosiło nazwę Karl-Marx-Stadt. Dlaczego? Oczywiście na cześć Karla Marksa. W centrum stoi nawet posąg z jego głową.

Chemnitz to jedno z najbogatszych miast w Niemczech.

Zobacz to, czego nie widać

Dzięki mianu Europejskiej Stolicy Kultury w Chemnitz zostanie zrealizowanych ponad 100 projektów i 1000 eventów. Wszystko pod hasłem "C the Unseen" (pol. zobacz to, czego nie widać). Oprócz Chemnitz wydarzenia odbywają się też w 38 okolicznych gminach.

Tuż za granicami miasta odkryłem muzeum przy kopalni cyny w Ehrenfriedersdorf. To właśnie tam – w górach Rudawach – górnicy wydobywali ten surowiec. Miłość do tradycji tutaj można dostrzec w pobliskich domach udekorowanych charakterystycznymi świecznikami z podobiznami górników – od małych metalowych w oknach po wielkie drewniane przed budynkami.

Kolejnym punktem programu była wizyta w warsztacie Feinste Lederhandschuhe w Schneeberg, gdzie mogliśmy zobaczyć, jak wykonuje się skórzane rękawiczki. Ta tradycja, przekazywana z pokolenia na pokolenie, trwa od 1876 roku. I choć para rękawiczek to naprawdę niemały koszt (cena podstawowa to około 130-150 euro), to chętnych na nie nie brakuje.

Drewno to jeden z surowców bardzo ważnych dla tego regionu. Właśnie w Schneeberg odwiedziłem również warsztat stolarski, w którym powstają rozmaite figurki: aniołów, górników, żołnierzy, a nawet ruchome świeczniki. Zgodnie z miejscową tradycją, każde nowo narodzone dziecko otrzymuje taką drewnianą figurkę: dziewczynki – aniołka, z kolei chłopcy – górnika.

Te widoki na długo zostaną w mojej pamięci

Jadąc na południowy zachód od Chemnitz, w kierunku miasta Zwickau, można zwiedzić malownicze zamki. Moim pierwszym przystankiem był zamek Waldenburg – do 1945 roku była to posiadłość książęcej rodziny Schönburg-Waldenburg.

Zwiedziłem tam zaskakujących rozmiarów kaplicę, bibliotekę z tajemniczymi przejściami czy przepięknie zrekonstruowane salony.

Dziś rezydencja zarządzana jest przez władze Zwickau i bez wątpienia to jeden z najważniejszych punktów na turystycznej mapie regionu.

Podczas wyjazdu zwiedziłem także zamek w Rochlitz. W środku miałem okazję zobaczyć dawną salę balową czy zabytkową kaplicę.

Budynek otoczony jest rzeką Zwickauer Mulde i powstał najprawdopodobniej w X wieku.

Trzecim zamkiem, który miałem okazję zwiedzić, był Rochsburg z XII wieku. Co ciekawe, budynek został odnowiony i przebudowany, a w trakcie renowacji zainspirowano się sztuką renesansu.

Spacerując korytarzami tego zamku nietrudno się zgubić. W pewnym momencie wraz z przyjaciółmi odłączyłem się od grupy, żeby zobaczyć część zamkowych komnat. No i... zaczął się niezły escape room. Trochę błądziliśmy, ale przy okazji odkryliśmy w budynku kilka zaskakujących miejsc, pełnych dział sztuki i kostiumów z dawnych lat.

Podróż po Chemnitz to zdecydowanie niezapomniane przeżycie. Większość atrakcji dostępna jest od ręki. Możecie sami do nich dotrzeć, organizując sobie czas według własnych potrzeb. Dzięki tytułowi Europejskiej Stolicy Kultury nie będziecie się tam nudzili, a gospodarze zapewnią wam z pewnością rozrywkę na najwyższym poziomie. Zresztą sami musicie się o tym przekonać. Myślę, że jeszcze tam wrócę!

Czytaj także: https://natemat.pl/554699,zachowanie-turystow-w-gorach-co-jest-najwieksza-zmora-w-tatrach-pieninach