Robert Pasut znów zszokował swoją wypowiedzią. Tym razem stwierdził, że w większości związków mężczyzna zarabia na dom, a kobieta tylko "daje d***y". Te oburzające słowa "celebryty" skomentowała Karolina Korwin-Piotrowska.

Karolina Korwin-Piotrowska o wywodach Roberta Pasuta. fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Kiedyś Robert Pasut był znany z tworzenia treści na kanale youtubowym Abstrachuje TV. Ostatnimi czasy jego "kariera" w sieci powędrowała jednak w przerażającym kierunku.

Szerokim echem odbił się niedawny wywiad youtubera, który przeprowadził z nim Gimper i REVO. W internetowym programie Zgrzyt Pasut nie tylko uprzedmiotawiał kobiety w swoich wypowiedziach, ale także 25-latki nazwał starymi babami. Jego słowa o relacjach intymnych i poglądach na temat antykoncepcji oraz dzieci wielu nazwało "najobrzydliwszymi, jakie usłyszeli". Ponadto "popisał" się też wynurzeniami o depresji i leczeniu jej środkami farmakologicznymi.

Pasut znów popłynął...

W miniony weekend Pasut wziął udział w 21. gali Fame MMA. O ile w pojedynku poradził sobie całkiem dobrze i udało mu się znokautować Rafała "Takefuna" Górniaka, to niestety jego późniejszy wywiad wielu określiło jako "skandaliczny".

– Przecież małżeństwo polega na tym, że kobieta daje du*y facetowi, a on przynosi za to pieniądze do domu (...) On więcej zarabia od niej, w 80 proc. małżeństw myślę, że tak jest w Polsce, w 90 proc., że facet zarabia więcej. Czyli ona daje mu du*y, a on przynosi pieniądze do domu. Czy ona jest dzi*ką? – wyjaśnił Pasut, pytając się reportera.

Niestety dalej było tylko gorzej. Dziennikarz próbował wyprowadzić go z błędnego myślenia, podkreślając, że "czasy się zmieniły" i kobiety obecnie również stawiają na karierę, pełniąc wysokie stanowiska.

– A jak siedzi z dziećmi? – dopytywał Pasut. – No, ale to jest część ich małżeństwa. Wychowuje ich dziecko – tłumaczył reporter, na co "celebryta" odrzekł krótko: – Okej, czyli jest dz**ką.

Filmik natychmiastowo obiegł sieć, bardzo szybko stając się viralem. W komentarzach internauci nie zostawiają na Pasucie suchej nitki. Większość twierdzi, że brakuje im słów, by opisać to, co YouTuber sobą reprezentuje.

Na słowa youtubera zareagowała również Karolina Korwin-Piotrowska. Najpierw udostępniła to, co napisała na swoim Instagramie Maja Staśko.

"Pasut twierdzi, że małżeństwo polega na tym, że kobieta daje d**y, a mężczyzna przynosi za to pieniądze, a jeśli matka wychowuje dzieci, to jest dz***ą. To jest potwornie krzywdzące dla wszystkich matek, także matki tego YouTubera" – czytamy.

Potem dziennikarka dodała kilka słów od siebie. "Do tych, którzy układają encyklopedie: Oto definicja słowa 'seksistowski i mizoginistyczny kretyn'. Nie ma za co. Oto plemnik, który wygrał" – napisała.