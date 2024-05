Obrzydliwe słowa Pasuta o kobietach. Internauci nie zostawiają na nim suchej nitki

Robert Pasut ponownie wrócił na języki za sprawą 21. gali Fame MMA, której, jak się okazało, został wielkim zwycięzcą. Założyciel kanału Abstrachuje TV udzielił w trakcie wydarzenia kilku wywiadów. W jednym z nich ponownie wypowiedział się na temat kobiet. Tym razem nawiązał do tych, które opiekują się dziećmi w domu.

Obrzydliwe słowa Pasuta o kobietach opiekujących się dziećmi. 'Jest dzi*ką' Fot. instagram.com / @pasutabstra

Szersza publiczność zna Roberta Pasuta z kanału Abstrachuje TV. Jak obecnie wygląda jego kariera? Przechadza się nocą po ulicach Warszawy, stawiając przed nastolatkami "kontrowersyjne" pytania. Do tego oczywiście dochodzi mizoginia, z którą influencer niezbytnio się kryje.

Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że Pasut udzielił wywiadu w podcaście Zgrzyt. Już wtedy jego kontrowersyjne poglądy na temat kobiet podpaliły internet. Wszystko wskazuje na to, że fala krytyki, która się wówczas na niego wylała, nic nie zmieniła. Dlaczego? Ponownie zdecydował się wypowiedzieć na temat kobiet. I ponownie zrobił to w niecenzuralny sposób.

Obrzydliwe słowa Pasuta o kobietach opiekujących się dziećmi. "Jest dz**ką"

Tym razem udzielił wywiadu, w którym postanowił się wypowiedzieć na temat małżeństwa i roli kobiety. Jak stwierdził, w większości związków to mężczyzna zarabia na dom, a kobieta tylko "daje du*y".

***

– Przecież małżeństwo polega na tym, że kobieta daje du*y facetowi, a on przynosi za to pieniądze do domu (...) On więcej zarabia od niej, w 80 proc. małżeństw myślę, że tak jest w Polsce, w 90 proc., że facet zarabia więcej. Czyli ona daje mu du*y, a on przynosi pieniądze do domu. Czy ona jest dzi*ką? – wyjaśnił Pasut, pytając się reportera.

Niestety dalej było tylko gorzej. Dziennikarz próbował wyprowadzić go z błędnego myślenia, podkreślając, że "czasy się zmieniły" i kobiety obecnie również stawiają na karierę, pełniąc wysokie stanowiska. Mimo tego, YouTuber nadal obstawiał przy swoim. Wówczas rzucił, że przecież "kobiety też siedzą w domu z dziećmi".

– A jak siedzi z dziećmi? – dopytywał Pasut. – No, ale to jest część ich małżeństwa. Wychowuje ich dziecko – tłumaczył reporter, na co "celebryta" odrzekł krótko: – Okej, czyli jest dz**ką.

Filmik natychmiastowo obiegł sieć, bardzo szybko stając się viralem. W komentarzach internauci nie zostawiają na Pasucie suchej nitki. Większość twierdzi, że brakuje im słów, by opisać to, co YouTuber sobą reprezentuje.

"Aż ciężko to skomentować…"; "Ale wystarczy, że powie parę słodkich słówek do kobiet, a te mu wierzą i za nim latają"; "To w zasadzie, kim jest jego mama?"; "Panu już podziękujemy..."; "Co się z nim stało?"; "No brak słów"; "Masakra..."; "Tymczasem moja mama zarabia więcej niż tata"; "'Siedzi' z dziećmi. Ciekawe ile on by 'posiedział'"; "Później młodzież słucha go i tak myśli. Nie mówię, że wszyscy, ale takie słowa zaburzają myślenie względem opieki, szacunku, miłości, przyjaźni, relacji psychiczno-fizycznych" – piszą internauci.