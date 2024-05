Tusk ujawnił kluczowe informacje ws. komisji ds. wpływów Rosji. Padła ważna deklaracja

Natalia Kamińska

P o posiedzeniu rządu we wtorek odbyła się konferencja premiera Donalda Tuska. Polski premier ogłosił m.in., że wydał zarządzenie ws. powołania Komisji ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich. Informował też o sytuacji na granicy z Białorusią, która nadal jest bardzo napięta. – Ponad 90 proc. tych, którzy przekraczają polską granicę nielegalnie, to są ludzie dysponujący rosyjskimi wizami. Dzisiaj, to państwo rosyjskie stoi za organizacją rekrutacji, transportu i prób przemytu ludzi z państw takich jak: Somalia, Erytrea, Jemen – powiedział Tusk.