Główny prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego Karim Ahmad Khan chce postawić premiera Izraela Benjamina Netanjahu za domniemane popełnienie "zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości" przed sądem. Z tego względu przygotowano wniosek o nakaz jego aresztowania. Jednak wielu zachodnich przywódców uważa to za złą decyzję, która jest motywowana politycznie. Wśród nich jest premier Donald Tusk.

Co Polska zrobi ws. ścigania przez MTK Netanjahu? Tusk zabrał głos. Fot. Stocki/face to face

Przypomnijmy: w poniedziałek prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego Karim Ahmad Khan przedstawił wniosek o areszt dla premiera Izraela, a także przywódców organizacji terrorystycznej Hamas.

MTK chce aresztowania premiera Netanjahu

Na liście przestępstw popełnionych przez terrorystyczny Hamas miały znaleźć się m.in. gwałty i inne akty przemocy na tle seksualnym.

– Stwierdzamy, że zarzucane zbrodnie przeciwko ludzkości były częścią szeroko zakrojonego i systematycznego ataku Hamasu i innych grup zbrojnych na ludność cywilną Izraela, prowadzonego zgodnie z polityką organizacyjną. W naszej ocenie niektóre z tych zbrodni trwają do dziś – przyznał prokurator Khan.

W przypadku wniosku o aresztowanie wobec premiera Izraela Benjamina Natanjahu, a także jego ministra Yoava Gallanta podobnie jak w sprawie Hamasu pojawiło się domniemanie o popełnieniu "zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości".

– Stwierdzamy, że zarzucane zbrodnie przeciwko ludzkości zostały popełnione w ramach szeroko zakrojonego i systematycznego ataku na palestyńską ludność cywilną, zgodnie z polityką państwa. W naszej ocenie zbrodnie te trwają do dziś – wyliczał Khan.

Na tę decyzję, komentowaną jako polityczna, zareagowali zachodni przywódcy, w tym prezydent USA Joe Biden. – Pozwólcie mi to jasno powiedzieć. Odrzucamy wniosek Międzynarodowego Trybunału Karnego o wydanie nakazów aresztowania przeciwko izraelskim przywódcom – stwierdził amerykański przywódca. Jak podkreślił, "to, co się dzieje się w Gazie, nie jest ludobójstwem".

Tusk o wniosku MTK: Nieakceptowalny symetryzmem polityczny

Także polski premier Donald Tusk uważa decyzję MTK za złą. Szef polskiego rządu stwierdził we wtorek, "jest rzeczą zupełnie oczywistą, że mamy do czynienia z nieakceptowalnym symetryzmem politycznym". – Powstaje dramatyczne pytanie, dlaczego nikt nie uznał wcześniej, zanim wybuchła wojna w Gazie, aby wystosować nakaz aresztowania, jeśli chodzi o liderów Hamasu, organizacji terrorystycznej – uważa Tusk.

Dodał do tego, że "nie jest fanem" premiera Beniamina Netanjahu. – Znam go bardzo długo. Mogę powiedzieć, że na początku jego kariery premierowskiej lata temu nawet się w jakimś sensie przyjaźniliśmy politycznie. Ale ewolucja polityczna premiera Netanjahu każe mi być bardzo sceptycznym wobec tego, co robi. Uważam, że jest osobą w dużej mierze współodpowiedzialną za kryzys, tę nową fazę kryzysu na Bliskim Wschodzie, już nie mówiąc o polityce wewnętrznej – kontynuował.

– Ale próba pokazania, że premier Izraela i liderzy organizacji terrorystycznych, w tym Hamasu, to jest to samo, i angażowanie do tego instytucji międzynarodowych, których neutralność i obiektywizm powinny być głównym atutem, to jest rzecz absolutnie niedopuszczalna – podsumował.

W naszej części Europy głos w tej sprawie zabrał także m.in. premier Czech. "Propozycja głównego prokuratora MTK, aby wydać wniosek o nakaz aresztowania przedstawicieli demokratycznie wybranego rządu wraz z przywódcami islamistycznej organizacji terrorystycznej jest przerażająca i całkowicie nie do przyjęcia" – napisał Petr Fiala.

Jak podkreślił, "nie możemy zapominać, że to Hamas zaatakował Izrael w październiku i zabił, zranił i porwał tysiące niewinnych ludzi". – To właśnie ten całkowicie niesprowokowany atak terrorystyczny doprowadził do obecnej wojny w Gazie i cierpień ludności cywilnej w Gazie, Izraelu i Libanie – przypominał czeski szef rządu.

Sam Netanjahu uznał decyzję MTK za skandaliczną. – Izrael prowadzi sprawiedliwą wojnę przeciwko Hamasowi, ludobójczej organizacji terrorystycznej, która dokonała najgorszego ataku na naród żydowski od czasu Holokaustu. Hamas zmasakrował 1200 Żydów, zgwałcił Żydówki, spalił żydowskie dzieci i wziął setki zakładników – przekonywał w poniedziałek.