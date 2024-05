Wszystko stało się jasne! Znamy zwycięzców "The Traitors. Zdrajcy"

W środę (22 maja) odbył się wielki finał programu "The Traitors. Zdrajcy". Podczas ostatniego odcinka wyemitowanego na antenie telewizji TVN pięciu graczy rywalizowało o wygraną. Najlepsi okazali się Stanley Ayomo i Justyna Kąkol. Zdobyli sporą sumę pieniędzy.

To oni zwyciężyli "The Traitors". Fot. screen TVN

Kojarzycie grę "Mafia", która bywa częstym punktem większości domówek? To właśnie nią inspirowana jest formuła programu "The Traitors. Zdrajcy". Czas jest nieubłagany. Choć uczestnicy przez wiele tygodni zmagali się o tytuł najlepszego z najlepszych i nagrodę pieniężną, to w środę (22 maja) wszystko stało się jasne. Triumfowali tytułowi bohaterowie, czy lojalni.

Znamy zwycięzców "The Traitors. Zdrajcy"

Zwycięzcami "The Traitors. Zdrajcy" zostali Stanley Ayomo i Justyna Kąkol. Zdobyli nagrodę główną w wysokości 326 tysięcy złotych do podziału między sobą. Każde z nich wygrało po 163 tysiące złotych.

Rozstrzygnięcie show podzieliło opinie internautów w komentarzach. "Wszyscy zdrajcy byli bardziej lojalni niż ostatnia dwójka 'lojalnych'. Role się odwróciły"; "Nie potrafię cieszyć się wygraną po tym co zrobiliście Manae..." – pisali.

Program TVN wielkim hitem. Ruszają castingi do nowej edycji "The Traitors"

Po udanym debiucie polskiej wersji "The Traitors. Zdrajcy", stacja TVN podjęła decyzję o rozpoczęciu prac nad drugą odsłoną programu. Widzowie pokochali nowe telewizyjne show, umieszczając je w czołówce najchętniej oglądanych formatów tej ramówki. Właśnie dlatego, produkcja ogłosiła nabór do drugiej edycji. Wszystkie informacje o tym, kto może się zgłosić do programu znajdują się na stronie thetraitors.tvn.pl.

Przypomnijmy, na czym polega gra

Uczestnicy w tajemnicy podzieleni są na dwie grupy: "lojalnych" i zdrajców". Przez cały czas trwania programu poddawani są oni różnym zadaniom, za które zdobywają pieniądze. Jaki jest główny cel? Przetrwać do końca i zgarnąć, jak najwięcej pieniędzy – nawet 500 tysięcy złotych.

No dobrze, ale jak tego dokonać? Oficjalnie, wszyscy są "lojalni". Ale zadaniem tych prawdziwych lojalnych jest rozpracowanie taktyki zdrajców, ale przede wszystkim zidentyfikowanie ich i wypędzenie z zamku. Mimo wszystko muszą uważać, bo tytułowi bohaterowie bardzo szybko mogą się odpłacić, "mordując" kolejnych lojalnych w nocy.

Jedno jest pewne, w tej grze wszystkie chwyty są dozwolone, a każdy zawodnik obiera własną taktykę – kłamstwo, manipulację, zdradę. Czy zdrajca, czy lojalny, żeby wygrać, będzie musiał posiadać znakomitą umiejętność obserwacji i perfekcyjnie analizować zachowania przeciwników.