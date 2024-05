Show TVN okazało się wielkim hitem. Ruszają castingi do nowej edycji

Nowe reality show telewizji TVN okazało się wielkim hitem. Po sukcesie pierwszej edycji "The Traitors. Zdrajcy", stacja zdecydowała się wyprodukować kolejną odsłonę programu. Produkcja właśnie ogłosiła castingi do formatu, który podbił serca widzów na całym świecie.

Niespełna rok temu telewizja TVN chwaliła się zakupem praw do popularnego na całym świecie formatu "The Traitors". Przez dłuższy czas spekulowano, kto zostanie gospodynią show.

Jednym z najczęściej wskazywanych nazwisk była Agnieszka Woźniak-Starak, która wówczas rozstała się z "Dzień Dobry TVN". Mówiono również o Katarzynie Dowbor, z którą telewizja Polsat zakończyła współpracę przy produkcji programu "Nasz Nowy Dom".

Z czasem okazało się, że żadna z nich nie wystąpiła w roli gospodyni. Nowy program telewizji TVN poprowadziła Malwina Wędzikowska, która świetnie odnalazła się na tym miejscu.

Po udanym debiucie polskiej wersji "The Traitors. Zdrajcy", stacja TVN podjęła decyzję o rozpoczęciu prac nad drugą odsłoną programu. Widzowie pokochali nowe telewizyjne show, umieszczając je w czołówce najchętniej oglądanych formatów tej ramówki. Właśnie dlatego, produkcja ogłosiła nabór do drugiej edycji. Wszystkie informacje o tym, kto może się zgłosić do programu znajdują się na stronie thetraitors.tvn.pl.

Na czym polega gra?

Kojarzycie grę "Mafia", która bywa częstym punktem większości domówek? To właśnie nią inspirowana jest formuła programu "The Traitors. Zdrajcy". Uczestnicy w tajemnicy podzieleni są na dwie grupy: "lojalnych" i zdrajców". Przez cały czas trwania programu poddawani są oni różnym zadaniom, za które zdobywają pieniądze. Jaki jest główny cel? Przetrwać do końca i zgarnąć, jak najwięcej pieniędzy – nawet 500 tysięcy złotych.

No dobrze, ale jak tego dokonać? Oficjalnie, wszyscy są "lojalni". Ale zadaniem tych prawdziwych lojalnych jest rozpracowanie taktyki zdrajców, ale przede wszystkim zidentyfikowanie ich i wypędzenie z zamku. Mimo wszystko muszą uważać, bo tytułowi bohaterowie bardzo szybko mogą się odpłacić, mordując kolejnych lojalnych w nocy.

Jedno jest pewne, w tej grze wszystkie chwyty są dozwolone, a każdy zawodnik obiera własną taktykę – kłamstwo, manipulację, zdradę. Czy zdrajca, czy lojalny, żeby wygrać, będzie musiał posiadać znakomitą umiejętność obserwacji i perfekcyjnie analizować zachowania przeciwników.