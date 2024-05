Show TVN okazało się ogromnym sukcesem. Fani przewidują, kto wygra program

Gra, która wzbudzała wśród internautów wiele emocji, właśnie dobiega końca. Już dziś wieczorem na antenie telewizji TVN odbędzie się wielki finał programu "The Traitors. Zdrajcy". Fani formatu wiedzą, kto zostanie zwycięzcą. Wyjątkowo są bardzo zgodni w tym temacie.

Wielki finał 'The Traitors. Zdrajcy'. Kto wygra hitowe show telewizji TVN? Fot. instagram.com / @thetraitorstvn

Wielki finał "The Traitors. Zdrajcy". Kto wygra hitowe show telewizji TVN?

Choć uczestnicy przez wiele tygodni zmagali się w walce o tytuł najlepszego z najlepszych i nagrodę pieniężną, to czas szybko leci. Już dzisiaj o godzinie 21:35 zostanie wyemitowany wielki finał programu "The Traitors. Zdrajcy". Wówczas okaże się, czy rozgrywkę wygrają tytułowi bohaterowie, czy lojalni.

Internauci w komentarzach od dłuższego czasu kibicują swoim faworytom, obstawiając, kto wygra program. Pomimo tego, że zdania są podzielone, w typowaniach fanów programu przewija się głównie jedno imię – Olga. To właśnie jej kibicuje większość, pomimo tego, że jest ona reprezentantką tytułowych zdrajców. W trakcie programu wielokrotnie udowodniła, że jest świetnie przygotowana do rozgrywki. Czy to pomoże jej wygrać?

***

Czy rozpoznasz film Marvela po kadrze? [QUIZ]

"Olga trzymam kciuki, żebyś to wygrała"; "Olga Łódź trzyma kciuki za Ciebie"; "Mam nadzieję, że Olga wygra"; "Olga trzymaj się tam dzielnie do końca"; "Czuję, że wygra Olga"; "Od początku za zdrajcami"; "Mimo że jestem za lojalnymi, to myślę, że to właśnie Olga wygra program" – to tylko nieliczne z wielu komentarzy, w których pada imię uczestniczki.

Czy faktycznie zdrajcy pokonają lojalnych? Czy program wygra Olga? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań usłyszymy już dzisiaj o 21:35 na antenie telewizji TVN.

"The Traitors" w TVN

Przypomnijmy, że niespełna rok temu telewizja TVN chwaliła się zakupem praw do popularnego na całym świecie formatu "The Traitors". Przez dłuższy czas spekulowano, kto zostanie gospodynią show.

Jednym z najczęściej wskazywanych nazwisk była Agnieszka Woźniak-Starak, która wówczas rozstała się z "Dzień Dobry TVN". Mówiono również o Katarzynie Dowbor, z którą telewizja Polsat zakończyła współpracę przy produkcji programu "Nasz Nowy Dom".

Z czasem okazało się, że żadna z nich nie wystąpiła w roli gospodyni. Nowy program telewizji TVN poprowadziła Malwina Wędzikowska, która świetnie odnalazła się na tym miejscu. Program okazał się na tyle wielkim hitem, że ogłoszono już casting do drugiej edycji programu.