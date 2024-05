W Weimarze w środę odbyło się spotkanie robocze ministrów spraw zagranicznych państw Trójkąta Weimarskiego: Polski, Niemiec i Francji. Radosław Sikorski mówił tam m.in. o tym, że "żyjemy w dramatycznym momencie”, a szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock zapewniała, że UE nie zostawi Ukrainy. Ich francuski odpowiednik skupił się natomiast na nadchodzących wyborach do PE.

Spotkanie Trójkąta Weimarskiego. "Żyjemy w dramatycznym momencie". Fot. KENZO TRIBOUILLARD/AFP/East News

– 33 lata temu wydawało się, że upiory XX wieku zostały raz na zawsze pokonane i że jako Europejczycy nauczyliśmy się żyć w pokoju, szanując granice sąsiadów – powiedział na konferencji po tym spotkaniu polski szef MSZ Radosław Sikorski.

Sikorski i Baerbock skupili się na wojnie w Ukrainie

Jak podkreślił, "niestety okazało się, że nie wszyscy tak sądzili". – Dlatego tak ważne jest, że spotkaliśmy się tutaj, w gronie państw, które reprezentują 40 proc. ludności całej UE i 1/3 jej siły politycznej, bo moment jest rzeczywiście dramatyczny – oznajmił.

– Wojna u granic – Polska akurat jest sąsiadem tak Ukrainy, jak i Rosji – wybory europejskie, niepewność co do politycznego kierunku USA i wyzwania wspomagane z zewnątrz wobec naszej demokracji i naszego fizycznego bezpieczeństwa – kontynuował.

Także szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock skupiła się na tym, że żyjemy w niepewnych czasach, ale UE pozostaje zjednoczona. – W dobie kryzys pokazaliśmy, że mamy tę siłę – stwierdziła, nawiązując do wojny w Ukrainie.

Baerbock przypomniała jednocześnie, że właśnie wróciła z tego kraju. – Cel Rosji nie został osiągnięty. Ukraińcy nadal bronią naszego ładu pokojowego – wskazała, chwaląc odwagę naszych sąsiadów.

Podczas samej wizyty w Ukrainie ministra spraw zagranicznych Niemiec zapewniła z kolei naród ukraiński o nieprzerwanym wsparciu. Jak stwierdziła, Putin "łudzi się, że w pewnym momencie zrezygnujemy, lecz my jesteśmy wytrwali".

– Niemcy, tak jak wiele innych krajów na całym świecie, opowiadają się zdecydowanie po stronie Ukrainy. Niemiecki rząd udowodni to w czerwcu, gdy zaprosi cały świat do Berlina na konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy – podkreśliła.

Szef MSZ Francji mówił o wyborach do PE

Wracając do spotkania w Weimarze, to szef MSZ Francji Séjourné Stéphane mówił za to sporo o nadchodzących wyborach do PE. – Wyzwanie jest spore, stawka w grze jest duża – zauważył, dodając, że obecnie trzeba prowadzić wobec wyborców debatę proeuropejską. Zaapelował też, aby iść głosować w tych wyborach. – 9 czerwca zadecydujecie, jakiej Europy sobie życzycie – oświadczył.

Przypomnijmy, że Trójkąt Weimarski powołany został w sierpniu 1991 roku w Weimarze przez ówczesnych ministrów spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec.

"Jego utworzenie miało na celu przezwyciężenie podziałów Europy poprzez integrację Polski ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi. Cel ten został osiągnięty poprzez przystąpienie Polski do NATO, a następnie do UE" – możemy przeczytać na stronie polskiego MSZ.

Obecnie Trójkąt Weimarski stanowi miejsce konsultacji i wypracowywania wspólnych stanowisk w ważnych sprawach polityki europejskiej.