Płomienie, latające kamienie i konary. Szokujące nagranie z ataku na Straż Graniczną

Klaudia Zawistowska

S ytuacja na granicy polsko-białoruskiej pozostaje bardzo napięta. Każdego dnia od kilkudziesięciu do kilkuset migrantów próbuje nielegalnie przedrzeć się do Europy. Kiedy im się to nie udaje, frustracja bierze górę. Do sieci trafiło nagranie jednego z poważniejszych ataków na polski posterunek SG.