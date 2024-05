W idzowie TVN24 nie dowiedzieli się zbyt wiele w sprawie tego, co o aferze wokół Funduszu Sprawiedliwości ma do powiedzenia Piotr Kaleta. Po krótkiej kłótni z reprezentującym Lewicę Tomaszem Trelą poseł PiS wyszedł ze studia, z którego emitowano program "Tak jest". Wcześniej polityk zdążył zwrócić się do swego adwersarza per "to coś".





Oburzające sceny w TVN24. Poseł PiS nagle wyszedł ze studia, wcześniej była kłótnia

Jakub Noch

Widzowie TVN24 nie dowiedzieli się zbyt wiele w sprawie tego, co o aferze wokół Funduszu Sprawiedliwości ma do powiedzenia Piotr Kaleta. Po krótkiej kłótni z reprezentującym Lewicę Tomaszem Trelą poseł PiS wyszedł ze studia, z którego emitowano program "Tak jest". Wcześniej polityk zdążył zwrócić się do swego adwersarza per "to coś".