Prezes PiS Jarosław Kaczyński przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych zachowywał się jak nieprzygotowany uczeń. Fot. Tomasz Jastrzebowski / REPORTER

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, Komisja śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenta RP w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego od początku obradowała dziś w gorącej atmosferze. Wszystko przez spore spóźnienie, na które pozwolił sobie Jarosław Kaczyński.

A kiedy już przewodniczący Dariusz Joński pouczył świadka o obowiązku mówienia prawdy, odebrał przyrzeczenie, a następnie chciał przystąpić do zadawania pytań, prezes PiS zaczął domagać się prawa do swobodnej wypowiedzi. Głosu w takiej formule mu nie przyznano, więc Kaczyński złożył natychmiastowe odwołanie, ale jego wniosek przepadł w głosowaniu.

Na starcie przesłuchania lider ekipy z Nowogrodzkiej zdążył jednak wygłosić opinię, że "komisja jest w istocie nielegalna i działa w sposób całkowicie sprzeczny z Konstytucją, prawem i ze zdrowym rozsądkiem". – Nie jestem dumny z tego, że jestem przed tą komisją – zauważył.

Kilka chwil później o wiceprzewodniczący komisji śledczej ds. wyborów kopertowych Bartosz Romowicz poprosił świadka o uzasadnienie, dlaczego uważa działalność komisji za nielegalną.

Od doktora nauk prawnych i tak doświadczonego polityka wszyscy spodziewali się wskazania konkretnych artykułów. Tymczasem Jarosław Kaczyński zafundował nam coś, co przypominało wypowiedź ucznia, który nie był przygotowany do wywołania pod tablicę. – Bo po prostu dlatego, że komisja, zamiast zajmować się Platformą Obywatelską i całą tą obstrukcją wobec planu przeprowadzenia legalnych wyborów na prezydenta, ryzykując poważnym kryzysem politycznym w państwie, właśnie tej obstrukcji dokonywała. I ona powinna być rzeczywiście przedmiotem działań komisji – brzmiała odpowiedź prezesa PiS.

Nie pomogła chwila na głęboki oddech, po którym Kaczyński nadal nie potrafił poważnie uzasadnić tezy o nielegalnej działalności komisji śledczej i próbował płynnie uciec w tematykę wyborczą:

Ta komisja wykonuje pewne zadania polityczne. W tej chwili obawiam się - nawet jestem pewien - że także o charakterze już czysto wyborczym. Co w ogóle podważa sens jej funkcjonowania, no bo wobec kandydowania jej przewodniczącego do Parlamentu Europejskiego i wiceprzewodnicząego, powinna w tej chwili zawiesić swoją działalność.

Jarosław Kaczyński

w odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego uważa, że komisja śledcza ds. wyborów kopertowych działa nielegalnie