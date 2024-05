Bodnar bezlitosny dla prokuratora z "taśm ziobrystów". Pilny komunikat

Prokurator generalny Adama Bodnar podjął w piątek decyzję o zawieszeniu prokuratora PK Jakuba Romelczyka w czynnościach służbowych na okres części miesięcy. W tle sprawy chodzi o tzw. taśmy ziobrystów i zeznania byłego dyrektora departamentu Funduszu Sprawiedliwości w MS Tomasza Mraza.

Bodnar bezlitosny dla prokuratora od taśm ziobrystów i FS. Pilny komunikat. Fot. Mateusz Grochocki/East News

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, Tomasz Mraz, główny świadek w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, przez prawie dwa lata nagrywał szefostwo resortu zarządzanego do niedawna przez Zbigniewa Ziobro, o czym poinformował Onet.

Bodnar bezlitosny dla prokuratora z "taśm ziobrystów"

Upubliczniony przez Onet.pl fragment nagrania dotyczy rozmowy, którą w 2022 roku wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, w obecności Mraza, odbył "na głośnomówiącym" z Jakubem Romelczykiem, ówczesnym Prokuratorem Regionalnym w Warszawie. Zastępcę Ziobry interesowało zawiadomienie złożone przez posła Koalicji Obywatelskiej Witolda Zembaczyńskiego.

Parlamentarzysta KO zajmował się dotacją przyznaną fundacji Ex Bono. Zembaczyński wystosował w tej sprawie zapytanie do Ministerstwa Sprawiedliwości, a ponieważ przez wiele miesięcy nie dostał odpowiedzi, złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Zbigniewa Ziobro. Szczegóły opisaliśmy tutaj.

W obliczu tych doniesień prokurator generalny Adama Bodnar podjął w piątek "decyzję o zawieszeniu prokuratora Prokuratury Krajowej Jakuba Romelczyka w czynnościach służbowych na okres 6 miesięcy, tj. do dnia 24 listopada 2024 roku".

"Rozmowa została nagrana przez Tomasza M. byłego Dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości" – czytamy, co potwierdza doniesienia Onetu.

Jak podkreślono, "treść zarejestrowanej rozmowy telefonicznej, w której prok. Jakub Romelczyk przesądza o sposobie zakończenia postępowania zarejestrowanego w prokuraturze przed przeprowadzeniem w tej sprawie czynności sprawdzających i podjęciem decyzji merytorycznej wskazuje na możliwość popełnienia przez niego deliktu dyscyplinarnego w postaci uchybienia godności urzędu".

Decyzja Bodnara o zawieszeniu prok. Jakuba Romelczyka jest "natychmiast wykonalna".

