To była prawdziwa demolka. Sędzia szybko przerwał walkę Łukasza Różańskiego, który w starciu z Lawrencem Okolie trzykrotnie legł na deski. Polak został znokautowany przed gongiem kończącym pierwszą rundę, tracąc tym samym mistrzowski pas federacji WBC w kategorii bridger.

Łukasz Różański znokautowany. Polak przegrał z Lawrencem Okolie Fot. TVP/Sport/Facebook/printscreen

Do walki z Brytyjczykiem Lawrencem Okolie 38-letni Łukasz Różański podchodził jako mistrz świata federacji WBC w kategorii bridger (do 101,5 kg). Na koncie miał aż 15 zwycięstw (z czego 14 przez nokaut) i ani jednej porażki.

– Nie chcę dyskredytować rywali, których pokonał Łukasz Różański. Ale gdy patrzę na te nazwiska, to myślę, że też bym z nimi wszystkimi wygrał. Różański nigdy nie doświadczył tego, co potrafię zrobić w ringu – straszył przed pojedynkiem Okolie. Jak się niedługo potem okazało, Brytyjczyk nie rzucał słów na wiatr.

Polak znokautowany w pierwszej rundzie. Łukasz Różański bez szans w walce z Lawrencem Okolie

Pojedynek z Lawrencem Okolie Łukasz Różański odbył na "swoim terenie", podczas gali w rodzinnym Rzeszowie. Ten atut nie na wiele jednak się zdał. Jak relacjonowała TVP Sport, Polak od samego początku nie radził sobie ze skracaniem dystansu, nadziewając się przy każdej próbie ataku na ciosy prawej ręki dysponującego dłuższym zasięgiem ramion Brytyjczyka.

Różański trzymał się przez dwie minuty. Później otrzymał uderzenie, po którym pierwszy raz padł na deski. Widząc słabość rywala, Okolie przystąpił do zmasowanego ataku. Po chwili Polak był liczony po raz drugi. Na 17 sekund przed gongiem kończącym pierwszą rundę zachwiał się trzeci raz. Tym razem nie był już w stanie kontynuować walki. Sędzia ogłosił nokaut i przerwał pojedynek.

Łukasz Różański: nie myślałem, że to będzie tak wyglądało

Po zakończeniu starcia Polak szybko doszedł do siebie. Dziennikarzom powiedział krótko: – Chciałem wyzwania, to miałem. Nie myślałem, że to tak będzie wyglądało. Wiedziałem, że to będzie trudna walka, ale nie sądziłem, że skończy się w pierwszej rundzie.

Walkę skomentował klub Stal Rzeszów. W opublikowanym w serwisie X wpisie można przeczytać: "Łukasz Różański niestety stracił tytuł Mistrza Świata. Mistrzu, dziękujemy za walkę i ogrom radości, które dała nam Twoja droga na szczyt! Trzymamy kciuki za Twój szybki powrót do kolejnych wygranych, mistrzowskich walk!".

Łukasz Różański w 2023 roku został mistrzem świata federacji WBC

Jak pisaliśmy w naTemat, mistrzowski pas WBC w nowej kategorii bridger Łukasz Różański zdobył w kwietniu 2023 roku. Podczas gali KnockOut Boxing Night 27 w rzeszowskiej G2A Arenie pokonał Chorwata Alena Babica.

Walka od początku przebiegała pod dyktando Polaka, który co i rusz wyprowadzał potężne ciosy. Po jednym z nich Chorwat upadł na deski, a sędzia zaczął liczenie. Babic zdołał się wprawdzie podnieść, ale po chwili znów został skutecznie trafiony. Jeszcze przed końcem pierwszej rundy sędzia przerwał walkę i ogłosił zwycięstwo Różańskiego.

Czytaj także: https://natemat.pl/483455,lukasz-rozanski-mistrzem-swiata-w-boksie-polak-zdobyl-prestizowy-tytul