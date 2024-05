Zobaczyli grasującego niedźwiedzia. Ważny apel do mieszkańców Jordanowa

W Jordanowie w Małopolsce na jednej z ulic zauważono niedźwiedzia. Władze zaapelowały do mieszkańców o zachowanie ostrożności. W mediach społecznościowych pokazano też zdjęcie zwierzęcia.

W Jordanowie na jednej z ulic zauważono niedźwiedzia Fot. Facebook / Miasto Jordanów

"Docierają do Urzędu Miasta niepokojące informacje i zdjęcia o grasującym po terenie Jordanowa niedźwiedziu! Pojawił się on przy ul. Nad Skawą w pobliżu zabudowań! Prosimy o rozwagę i szczególną ostrożności" – czytamy na profilu miasta Jordanów na Facebooku.

Pojawiło się zdjęcie zrobione po zmroku, na którym widać niedźwiedzia. "Należy odpowiednio zabezpieczyć zwierzęta domowe, odpady, a w szczególności resztki jedzenia!" – zalecono.

Mieszkańcom przypomniano, że każdy przypadek pojawienia się niedźwiedzia na terenie zamieszkałym przez ludzi należy zgłaszać pod numer alarmowy 112.

Niedźwiedzie to jedne z najpiękniejszych, a na pewno największe drapieżniki, jakie można spotkać w Polsce. I choć z zasady stronią one od spotkań z człowiekiem, to czasami do nich dochodzi.

Jak niedawno informowaliśmy w naTemat, z południa Polski dociera coraz więcej sygnałów o niedźwiedziach, które zapuszczają się niebezpiecznie blisko ludzkich domów. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak 120-kilogramowy osobnik pędził przez jedną z dróg Zagórza. Chwilę wcześniej umknęła przed nim kobieta z psem.

Jak zachować się podczas spotkania z niedźwiedziem? Lepiej nie uciekać

Tuż przed majówką niedźwiedź pojawiał się niebezpiecznie blisko tatrzańskiego szlaku w Dolinie Kościeliskiej. – I nie tylko się pokazuje, ale praktycznie cały czas tam jest. U niedźwiedzi raczej nie jest to normą, bo niedźwiedzie stale się przemieszczają, lubią zmieniać miejsce pobytu – mówił nam Tomasz Zwijacz-Kozica, Kierownik Działu Badań Naukowych i Planowania Ochrony Przyrody Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Przypomniał wówczas, jak zachować się w razie spotkania z niedźwiedziem. Podkreślił, że podstawową zasadą jest niezbliżanie się do drapieżnika. Po zauważeniu go trzeba się spokojnie wycofać, nie uciekać biegiem.