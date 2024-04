Niedźwiedź znów zaatakował ludzi. Dramatyczne sceny w górach

Piotr Brzózka

K olejny atak niedźwiedzia na Słowacji. Dzikie zwierzę poważnie raniło dwóch mężczyzn w rejonie masywu Poľany. Obaj trafili do szpitala. Do zdarzenia doszło w rejonie licznie uczęszczanym przez turystów. Był to kolejny incydent z udziałem dzikiego zwierzęcia w ostatnich tygodniach w słowackich górach.