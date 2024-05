Wzruszający wpis Tuska na Dzień Matki. Pokazał wyjątkowe nagranie

"Wciąż kocham Cię, Mamo…" – napisał Donald Tusk z okazji Dnia Matki w swoich mediach społecznościowych, do słów tych załączając niezwykle wzruszający film. Nagranie zawiera unikalne ujęcia, na których uwieczniono rodzinne spotkanie w Sopocie ponad pół wieku temu. Wśród wielu postaci widać również Ewę Tusk.

Donald Tusk publikuje film na Dzień Matki. "Wciąż kocham Cię, mamo" Fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER, Donald Tusk/X

Czarnobiałe kadry, niewyraźne postaci... Nie ma jednak czasu na domysły. Narrator filmu, którym jest Donald Tusk szybko przedstawia miejsce akcji, okoliczności oraz głównych bohaterów nagrania.

– Miałem 10 lat. To jest Sopot, 1967 rok. I wybieramy się właśnie na imprezę do cioci Grzesi. To jest jedyny film z czasów mojego dzieciństwa. To jestem ja, to jest mój tata i moja siostra Sonia. I moja mama, najukochańsza osoba na świecie. To jedyne ruchome zdjęcia, na których została uwieczniona – mówi z "offu" szef rządu.

– Poszliśmy też na spacer w sopockim parku, większość mojej rodziny zawsze mieszkała w Sopocie. Cały czas mam ściśnięte gardło, kiedy widzę moją mamę. Mama była najbardziej słoneczną osobą. Tata miał specyficzne poczucie humoru, niektórzy uważają, że takie samo mam ja – komentuje kolejne migające na ekranie ujęcia Donald Tusk.

W następnych kadrach pojawia się dziadek Józef Tusk z babcią Anną. Przechodzą przez ulicę, teraz Niepodległości, wtedy 20-października. Chwilę potem widać całą rodzinę przy stole. Jest też ciocia Lola i dziadek Franciszek Dawidowski, ojciec matki premiera.

– I to znowu ja, zażeram jakieś ciastka. Mało kto tu rozmawia, wszyscy jedzą. Bardzo lubiliśmy te rodzinne sopockie spotkania – kończy Donald Tusk.

Nad filmem zamieszczonym w serwisie X przez premiera widnieje bardzo krótki, chwytający za serce wpis: "Wciąż kocham Cię, Mamo…"

Kim była matka premiera Donalda Tuska

Matka Donalda Tuska, Ewa, przez 41 lat była sekretarką w gdańskiej Akademii Muzycznej. Zmarła w 2009 roku w wieku 75 lat.

Ewa Tusk urodziła się w Sopocie, wówczas wchodzącym w skład Wolnego Miasta Gdańsk. Po wojnie jej matka i babcia chciały wyjechać do Niemiec.

– Obie jednak zostały w Gdańsku, bo tata stanowczo powiedział, że nigdzie nie pojedzie. Ja chciałam wyjechać, bo dzieci w szkole swastyki na tornistrze mi rysowały. Słabo mówiłam po polsku, więc przedrzeźniały mnie – powiedziała Ewa Tusk w 2008 roku w wywiadzie udzielonym "Gazecie Wyborczej".

Archiwalny film, na którym widać Ewę Tusk, nie jest pierwszą tego typu inicjatywą premiera. Jak pialiśmy w naTemat, w 2018 roku, również z okazji Dnia Matki, Tusk wrzucił swoje czarno-białe zdjęcie z mamą na Instagram. Fotografia została wykonana na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Do zdjęcia ówczesny przewodniczący Rady Europejskiej dodał krótki komentarz: "Najlepsza Mama na świecie".

