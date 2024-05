Zacznie się już po południu. Kolejna seria alertów przed nawałnicami

Jeśli ktoś ma nadzieję, że niedziela przyniesie wytchnienie od burz nękających Polskę od tygodnia, może się srogo zawieść. Intensywne zjawiska pogodowe mają występować zwłaszcza w centralnej i zachodniej części kraju.

Gwałtowne burze przechodzą nad Polską od minionej niedzieli. Przez siedem kolejnych dni w różnych miejscach kraju intensywnie grzmiało, obficie padało, silnie wiało, miejscami spadł też niszczycielski grad. Choć niedziela zaczęła się pogodnie, w późniejszych godzinach znów będzie groźnie.

Z najnowszego komunikatu opublikowanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że nad centralną i zachodnią część kraju napływa ciepłe i wilgotne powietrze. Jedynie na wschodzie zaznacza się wyż, który obniża wilgotność powietrza, zmniejszając tym samym ryzyko wyładowań atmosferycznych i opadów.

IMGW podaje, że w większej części Polski warunki atmosferyczne będą zbliżone do tych z poprzednich dni. W godzinach popołudniowych aura może więc być niestabilna. "W połączeniu ze słabym przepływem powietrza doprowadzi to do powstawania rozproszonych burz w wielu regionach Polski, przeważnie w formie pojedynczych komórek lub słabo zorganizowanych układów wielokomórkowych" – czytamy w informacji przekazanej przez Instytut.

W niedzielę burzom będą towarzyszyć ulewne deszcze. Może dojść do podtopień

W drugiej części dnia spodziewane są też silne opady. Punktowo osiągną natężenie od 10 do 20 milimetrów w czasie 10 minut, a ich całkowita wysokość może wynieść nawet do 35 mm. Na terenach zurbanizowanych występuje w związku z tym ryzyko lokalnych podtopień.

Co więcej, IMGW ostrzega, że w niedzielne popołudnie w niektórych regionach burze mogą wystąpić kilkukrotnie w tym samym miejscu. To przyniesie szczególnie niebezpieczną kumulację opadów. Nie wiadomo jednak jeszcze, które regiony będą zagrożone w największym stopniu.

W niedzielę może też silnie wiać – w czasie burz podmuchy będą osiągać prędkość do 70 kilometrów na godzinę. Miejscami spodziewany jest również grad – pokrywa lodowych kulek na ziemi może wówczas sięgać nawet 2-3 centymetrów.

W nocy z niedzieli na poniedziałek burze na zachodzie Polski

Intensyfikacja burz spodziewana jest w godzinach popołudniowych. Wieczorem i w nocy z niedzieli na poniedziałek (26/27.05) pogoda powinna się nieco uspokoić, choć zagrożenie nie ustąpi całkowicie.

Z pogodowych map IMGW wynika, że po zmroku grzmieć może w szczególności na zachodzie Polski, od Pomorza, przez Wielkopolskę, aż po północne krańce Dolnego Śląska.

