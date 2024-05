Chodakowska z mocnym apelem na Dzień Matki. "Skąd to barbarzyństwo..."

W niedzielę świętujemy Dzień Matki. Korzystając z okazji, Ewa Chodakowska postanowiła poruszyć ważny temat: krytykę społeczeństwa pod adresem kobiet, które nie chcą lub nie mogą mieć dzieci. Trenerka, która nie planuje potomstwa, za co również spotyka ją hejt, wystosowała mocny apel. Przyklasnęły jej inne kobiety, w tym Magdalena Stępień i Maja Staśko.

Ewa Chodakowska wystosowała ważny apel na Dzień Matki Fot. Oleg Marusic/REPORTER

Ewa Chodakowska, znana w Polsce jako wzięta trenerka fitness i bizneswoman, od lat inspiruje Polaków do aktywnego życia i dbania o zdrowie. Prywatnie od 2013 roku jest szczęśliwą mężatką. Jej ukochany to Lefteris Kavoukis. Poznali się w Grecji, gdzie Chodakowska mieszkała przez dwa lata i od dekady tworzy zgrany duet.

Chodakowska otwarcie mówi, że nie planują z mężem dzieci. "Nigdy nie obudziłam się z myślą: chciałabym być mamą. Kiedyś wydawało mi się, że przyjdzie taki dzień, że tego zapragnę, że poczuję, że to jest moja droga. To się jednak nie wydarzyło" – mówiła w rozmowie z Plejadą na początku tego roku.

Wyznała, że gdy podzieliła się swoją decyzją o niepowiększaniu rodziny, spotkała się z falą reakcji, w tym z ostrymi i nieprzyjemnymi komentarzami. "Czytałam, że jestem bezwartościową i niewystarczającą kobietą, umrę w samotności i nigdy nie dowiem się, czym jest prawdziwa miłość. Wyzwisk i wulgarnych epitetów, które padły wtedy w moim kierunku, nawet nie będę cytować" – wyjawiła.

Trenerka dodała jednak, że bardzo szanuje matki. "Chylę czoła każdej kobiecie, która świadomie się na nie zdecydowała. Bycie mamą to najtrudniejsza ze wszystkich ról. To praca 24 godziny na dobę, bez przerw i żadnego harmonogramu" – podkreśliła.

Ewa Chodakowska z mocnym apelem na Dzień Matki

Z okazji Dnia Matki, który przypadł w sobotę, Ewa Chodakowska powróciła na Instagramie do tematu macierzyństwa oraz krytyki, jaką dostają kobiety, które nie są matkami.

"'Bez dzieci jest nikim', 'Bez dzieci jest bezwartościowa', 'Biedna, jałowa kobieta'' – rozpoczęła od komentarzy, które słyszała na swój temat. "Chciałabym zacząć inaczej niedzielę, ale nie potrafię przejść obojętnie obok takich słów" – podkreśliła.

"Nienawiść – tylko dlatego, że żyję na własnych zasadach, które głośno i odważnie komunikuję, dodam, nie wyrządzając przy tym nikomu krzywdy – wpisana jest w moją codzienność. Przywykłam" – napisała Chodakowska, po czym zadała ważne pytanie.

"Natomiast pytam… Czy osoby zostawiające takie komentarze, mają świadomość ich miażdżącego wpływ na Kobiety, dla którym całym światem jest marzenie o dziecku, o dziecku, którego mieć nie mogą..." – zaznaczyła. "Skąd ta bezrefleksyjność… Skąd to barbarzyństwo…" – zastanawiała się trenerka.

Chodakowska zaapelowała też do internautek i internautów. "Proszę Cię, REAGUJ. Zawsze reaguj..." – napisała i dodała screeny wiadomości od kobiet, które nie chcą lub nie mogą mieć dzieci, a negatywne komentarze bardzo je ranią. "Właśnie tak się czuję, jak odpad społeczeństwa. Leczę się, a nie mogę z mężem zajść w ciążę" – czytamy na jednym ze screenów.

"Pamiętaj, ze przyzwalanie na takie komentarze, brak reakcji z naszej strony to przyzwalanie na przemoc słowną" – zakończyła swój wpis Ewa Chodakowska. Pod spodem wylały się komentarze, w których kobiety przyklaskują trenerce.

"Ludzie smutni i sfrustrowani piszą takie bzdury...", "To piszą kobiety, tylko czy na pewno one są szczęśliwe (...), nie wiem jak tak można", "Bycie KOBIETĄ to nie przymus bycia matką!!! Każda z nas ma prawo wyboru. Nie wierzę, że ludzie są tak zaklapkowani, są tak złośliwi, to jest bardzo przykre. Czy ludzie nie mogą być ludźmi?!? Więcej życzliwości (...), "Szczęśliwy człowiek by tak nie napisał… Myślę, że nawet jakbyś miała dziecko czy kilkoro dzieci, to też by się czepiali, oceniali, bo tak łatwo to zrobić" – pisały kobiety.

Swój komentarz zostawiła także Magdalena Stępień, która w 2022 roku straciła synka Oliwiera. "Coraz bardziej przeraża mnie ludzka zawiść i hejt, który nas otacza. Tak łatwo przychodzi ocenianie innych, bez totalnej wiedzy na temat ich życia. Ale tak postępują ludzie nieszczęśliwi, człowiek, który ma wartości i dobre życie nie niszczy drugiego człowieka!" – napisała modelka.

Z kolei aktywistka Maja Staśko wyznała: "Marzę o dziecku. Komentarze 'obyś była bezpłodna', 'jesteś za stara', 'jak nie wychodzi, to już się nie uda', zabijcie to, nim złoży jaja' – są na porządku dziennym. To boli. I to jest przemoc. Nikt nigdy nie powinien usłyszeć czegoś takiego".

Czytaj także: https://natemat.pl/549419,chodakowska-spiela-sie-z-internautka-ws-wiary-poszlo-o-brak-potomstwa